YKP:Temel sorunlar askıda

YKP Parti Meclisi üyesi Alpay Durduran, Kıbrıs müzakerelerinde temel sorunların askıda olduğunu, başta yapılması gerekenlerin sona bırakıldığını, masadan diğer tarafı kaçırmak için yollar arandığını ve ilk kaçacak olan kaybedecek iddiaları üzerinde spekülasyon yapıldığını savundu.

YKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Durduran, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“BM genel sekreteri Guterres görüşmelerle ilgili olarak ilk değerlendirmesini yaptı ve ‘bu bir başlangıç noktasıdır’ dedi. Burada ise hala son adım ne zaman atılacak diye çok kez sorular sorulup duruyor. Sorunun çözümü için en ısrarlı çabayı göstermekte olan YKP, çözümün bir an önce sağlanması ve barışın yerleşmesi için herkesten çok isteklidir ama gerçekleri de göz ardı etmesi beklenmemelidir. Daha ilk turlarda ‘ayrıntıyı bırakın, temel sorunları ele alıp ilkelere bağlayın ki gerisi hızla gelsin’ demişti. İlerleyen zamanda da sık sık ‘temel sorunları karara bağlamadan yapılan görüşmelerde, ayrıntılarda boğulmak kuşku vericidir’ açıklamalarını yapmıştı. Ne yazık ki gelişmeler iyi görüntü verme yani iyi taraf olma oyunu oynama çabasına işaret etmekte idi. Çözümü arzuladığını bildiklerimiz ise bu oyunun teşhirine katılmamakta ve taraflara destek olma amaçlı eylemler yapmakta idi. Diledik ki haksız çıkalım. Ancak arada BM kaynakları da ‘ilerleme cesaret verici mamafih temel sorunlar kenarda duruyor’ demekte idi”

BM yeni genel sekreterinin de eskiler gibi “bu bir başlangıç” değerlendirmesiyle ilerlemelerin etkisizliğini açıklamış olduğunu savunan Durduran, “İlerlerler ama mesafe kat etmediler demektir. Şimdi de durum, temel sorunların askıda olduğunu gösterir ve başta yapılması gerekenler sona bırakılmıştır. Masadan diğer tarafı kaçırmak için yollar aranıyor ve ilk kaçacak olan kaybedecek iddiaları üzerinde spekülasyon yapılıyor. Eleştirenler karşı tarafa paçayı kaptırdılar, durum tehlikeli gibi değerlendirme yapıyorlar. Anımsayalım, hep öyle olmuştur ama durum hiç değişmemiştir” ifadelerini kullandı.

Halkın, AB üyesi bir ülkede yaşadığını anımsayarak, ‘aldı’, ‘verdi’ sözlerine itibar etmemesi gerektiğini savunan Durduran, “Kendi adına, ‘o olmazsa bu olmaz’ gibi kırmızı çizgi çekilmesine izin vermemelidir” dedi.