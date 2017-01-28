YÖDAK, Uluslararası Final Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Uluslararası Final Üniversitesi’nin önümüzdeki günlerde hizmete girmesi için hazırlıkları tamamlanan Mimarlık ve Güzel Sanatlar ile Fen ve Edebiyat Fakülteleri’nin açılması sürecinde gerekli denetimi yapmak üzere Yükseköğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu (YÖDAK), UFU’da denetlemede bulundu.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Burke ile Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Olgun Çiçek, Ulslararası Final Üniversitesi kampusuna gelerek, üniversite yetkililerinden üniversite ve yeni açılacak fakülteler hakkında bilgi aldı, incelemelerde bulundu. YÖDAK yetkililerini, UFU Rektörü Prof. Dr. Abdullah Öztoprak karşılayarak, üniversiteyi gezdirdi, altyapı ve eğitim çalışmaları hakkında bilgiler verdi.



BURKE: YÖDAK ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRIYOR

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Burke, ziyarette yaptığı konuşmada, YÖDAK olarak ülkede yükseköğretimin iyi bir noktaya gelmesi için yapılması gerekenleri hızla yapmaya çalıştıklarını kaydetti. Burke, YÖDAK’ın strateji çalışma planı oluşturulması ve denetleme faaliyetlerine önümüzdeki günlerde ağırlık vereceğini kaydetti.

ÖZTOPRAK: ON PROGRAM İÇİN DAHA BAŞVURU YAPTIK

Üniversite hakkında bilgiler veren Rektör Öztoprak ise, dokuz program için YÖDAK’tan izin alan üniversitenin açılışıyla birlikte yedi programda fiili olarak hizmet vermeye başladıklarını belirtti. Öztoprak, yeni on programın açılması için de YÖDAK’a başvuruda bulunduklarını ifade ederek, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi ve Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin ise denetimin ardından kısa sürede faaliyete girmesini beklediklerini söyledi. Öztoprak, kısa süre öncesinde kurulmuş bir üniversite olmalarına rağmen, Final Eğitim Kurumlarının 37 yıllık tecrübesini arkalarına alarak çalıştıklarını ifade etti. Öztoprak, kısa süre içerisinde konferans, çalıştay ve sosyal, sportif faaliyetlere imza attıklarını kaydetti.

