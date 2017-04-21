Yoğun güvenlik önlemleriyle TT Arena'ya

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi için ayrılan biletler tükendi. Taraftar maç günüÜlker Stadı önünde buluşarak yoğun güvenlik önlemiyle Türk Telekom Arena'ya götürülecek.

Fenerbahçe'yi Türk Telekom Arena'da taraftarı yalnız bırakmayacak. Sarı lacivertli kulübün internet sitesinden yayınlanan açıklamada Galatasaray derbisinin tüm biletlerinin tükendiği duyuruldu.

Açıklamada deplasman tribünüyle ilgili taleplerin artık alınmayacağı yazıldı. Buna göre biletleri olan taraftar maç günü Ülker Stadyumu önünde buluşacak. Emniyet güçleri stat önündeki yolu araç trafiğine keserek güvenlik önlemi alacak

Her taraftara passolig kontrolü ve üst araması yapılacak. Ardından toplu halde otobüslerle Türk Telekom Arena'ya geçilecek. Yolculuk sırasında kafileye güvenlik güçleri de eşlik edecek.

Yönetim açıklamasında taraftardan otobüslere zarar verilmemesini istedi. Aksi eylemde bulunanlar hakkında 6222 sayılı kanun uyarınca işlem yapılacağı da açıklamada yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Kadıköy'de oynanan ilk maçta da Galatasaray taraftarı Kadıköy'deki yerini almıştı. Taraftarın stada getirilmesi için güvenlik benzer önlemleri almıştı.