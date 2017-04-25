Yok böyle fark! Fenerbahçe, Cimbom'u ezip geçti...

Türk sporunun iki çınarı Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabet, 110 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Kimi zaman Sarı-Lacivertliler bu rekabete damga vuruyor, kimi zaman ise Cim Bom peş peşe zaferler kazanıyor.

İki dev arasında bu sezonki kapışmalarda ise Fenerbahçe, tüm branşlarda ezeli rakibini tek kelimeyle ezip geçti. Sarı-Lacivertliler; futbol, basketbol ve voleybolda Galatasaray’la oynadığı 12 derbinin 11’inde galibiyete uzanan taraf oldu.

Son olarak futbolda Türk Telekom Arena’da sahadan 1-0’lık zaferle ayrılan Fenerbahçe, eşine az rastlanacak muhteşem bir seri yakaladı. Kanarya’da tek yenilgi, 89-73’lük skorla Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde geldi.

Türk sporunun iki devinin sıradaki randevusu, Vestel Venüs Sultanlar Ligi final serisi ile Kadınlar Basketbol Ligi yarı final serisinde olacak.

Fenerbahçe’nin kızları, voleybolda kupayı, basketbolda da finali kovalayacak aynı zamanda da yakalanan müthiş seriyi sürdürmek için ezeli rakibinin karşısına çıkacak.