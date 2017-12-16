Yola çıktı geliyor

DEEPSEA METRO II GELİYOR: Türkiye, Akdeniz’de devam eden sondaj savaşlarına dahil oluyor. Türkiye tarafından kiralanan DeepSea Metro II isimli gemi, Norveç’ten yola çıkarak Türkiye’ye geliyor. Geminin Türkiye’ye gelmesi ise 17-18 günü bulacak, ardından KKTC’ye doğru hareket edecek

MÜTEKABİLİYET: Ocak 2018’de Kıbrıs açıklarında Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından başlatılması olası sondajlara karşı, Türkiye’nin bir hamlesi olarak ortaya çıkan sondaj gemisi, “mütekabiliyet” esasına göre kullanılacak. Türkiye, bu adımla, Rum yönetiminin 6’ıncı parsel hamlesine karşılık vermiş olacak

“YILBAŞINDAN İTİBAREN GÜNDEMİMİZ OLACAK”: Konuyla ilgili Havadis’e konuşan Uluslararası İlişkiler uzmanı Hayriye Kahveci sondaj savaşlarının yılbaşı itibarı ile ülkenin gündeminde olacağını ifade etti. Kahveci, “Bu süreçte kısır siyasi tartışmalar yapmak yerine enerji oyununda nasıl daha aktif bir rol oynayabileceğimizi düşünmek zorundayız” diyerek ülkeyi yönetenleri uyardı

Havadis/Bertuğ TOPAL

Kıbrıs adası etrafında başlayan doğalgaz savaşlarına, Türkiye de etkin bir şekilde dahil oluyor. Türkiye tarafından ada etrafında sondaj çalışması yapması için kiralandığı öne sürülen DeepSea Metro II isimli gemi, Norveç’ten yola çıktı, Türkiye’ye geliyor.

Yılbaşına kadar Türkiye’de olması tasarlanan sondaj gemisi, uzun süredir Norveç’in Hoylndsbygda limanında demirliydi. Dün sabah hareket eden gemi, 2017 bitmeden Türkiye karasularında olacak. DeepSea Metro II’nin 17- 18 günlük bir süre içerisinde yolculuğunu tamamlaması bekleniyor. Ocak 2018’de Kıbrıs açıklarında Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından başlatılması olası sondajlara karşı, Türkiye’nin bir hamlesi olarak ortaya çıkan sondaj gemisi, “mütekabiliyet” esasına göre kullanılacak.

Barbaros’un ardından

Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma gemisinin yaptığı çalışmanın ardından, Türkiye’nin bölgeye bir sondaj gemisi yollayacağı ve Rum tarafı ile eş zamanlı kazı işlemine bağlayacağı belirtiliyordu. 6’ıncı parselde Rum tarafının atacağı adımlara göre, Türkiye de, “KKTC’den aldığı yetkiyle” sondaj çalışmalarına başlayacak. DeepSea Metro II ile birlikte, Türkiye’den askeri gemilerin de bölgeye gelmesi güçlü bir ihtimal.

Kahveci: Bölge Ocak sonrası hareketlenecek

Uzun süredir konu ile ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çeken ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hayriye Kahveci, DeepSea Metro II’nin bölgeye doğru hareket ettiğini tespit etti. Kahveci, Ocak ayı itibarı ile 6’ıncı parselde başlayacak Rum çalışmalarına göre, Türkiye’nin de pozisyon aldığını belirti.

Kahveci, ülkenin yaklaşan seçime ve kendi iç siyasi çıkmazlarına odaklandığını ifade ederek bu süreçte seçim vaatleri ile medyada boy gösteren siyasi partilerin bütün bu süreçleri doğru okuyup o çerçevede politikalar geliştirebilmelerinin önemli olduğunu belirtti.

Yeni politik açılımlar gündemde

Kahveci, soğuk Savaş sonrası dönemde enerji politikalarının Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası arenada kendine belirlediği rolde önemli bir unsur olduğunu kaydederek her geçen gün enerji alanında bölgesel dengeleri de dikkate alarak yeni politik açılımların göndeme geldiğini söyledi.

Kahveci, “Örneğin geçtiğimiz Eylül ayında Bakü’de düzenlenen enerji zirvesinde dünyanın “Asrın Projesi” olarak tanımladığı ve Bakü-Tiflis-Ceyhan Projesinin hayata geçmesine neden olan Azerbaycan’ın Azeri-Chiraq-Günesli Pterol sahasının işletilmesine ilişkin Türk Petrollerinin de ortak olduğu sözleşme 2049 yılına kadar uzatılmıştır. Bu Türkiye’nin bölgesel enerji denklemindeki rolü açısından çok önemli bir gelişmedir.

Doğu Akdeniz bölgesindeki enerji potansiyeli de özellikle ülkenin dış politika vizyonu ve jeopolitik dengeler açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından tek taraflı atılan tüm adımlara uzunca bir süredir Kıbrıs Sorunu’nun çözümünden sonra uyarısı yapılmaktaydı” diye konuştu.

Müzakerelerin sonuçsuz kalmasıyla rekabet kızıştı

Kahveci, müzakere sürecinin başarısız bir şekilde sonuçlanması ve yakın bir zamanda yeniden sağlıklı bir zeminde müzakerelerin başlayabileceğine dair işaretlerin zayıf olması nedeniyle Güneyin tek taraflı girişimlerinin Akdeniz’deki sondaj rekabetini kızıştıracağını ifade ederek bunun sinyallerinin çok uzun bir süredir verildiğini belirtti.

“Ocak başı itibarı ile sondaj gündemimiz olacak”

Kahveci, açıklamasında şöyle ifade etti: “Görünen o ki Ocak başı itibarı ile sismik ve sondaj kelimeleri yeniden günlük sohbetlerimizin bir parçası haline gelecek. Daha önce de birçok kez belirttiğim gibi bu süreçte kendi içimize kapanıp kısır siyasi tartışmalar yapmak yerine bu enerji oyununda nasıl daha aktif bir rol oynayabileceğimizi düşünmek zorundayız. Bütün bu sondaj girişimleri sağlıklı bir ihracat mekanizması kurulaması gerekliliğinin önemini yeniden karşımıza çıkarmaktadır. Kıbrıslı Türklerin bu sürecin bir aktörü olabilme potansiyeli işte bu noktada ele alınmalı ve daha fazla zaman kaybetmeden Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte uzun süredir gündemde olan kablo ile elektrik entekonneksiyonu projesini hayata geçirmelidir. Çünkü bu aşamada bölgedeki enerji kaynaklarını Avrupa piyasalarına taşıyacak ana ihracat mekanizması eksikliği petrol ve doğal gaz arama çalışmalarının önündeki en büyük yapısal engeldir ve bu kablonun hayata geçmesi bu jeopolitik oyunun bizim de avantajımıza olabilecek şekilde yeniden kurulmasına yol açabilecek bir adım olacaktır.”