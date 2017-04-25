Yola sarkan kablo tehlike saçıyor!

Hamitköy’ün kuzeyinden geçen çevre yolunda bulunan direklerden birine ilintili elektrik kablosu esnedi.

Esneyen kablo ile yer arasındaki mesafe 2 metreden aşağı düştü. Güzergahı kullanan sürücülerin ve yolcuların canı tehlikede.

Yolun kuzey kısmında askeri birlik ve ağıllar bölgesi var. Her gün onlarca araç bu yoldan geçiyor.

Yüksekliği 2 metreyi aşan bir aracın kabloyu fark etmeyerek şerit değiştirmemesi halinde elektrik kablosunun kopması ve felaketin yaşanması işten bile değil.

Kablonun yer ile mesafesinin kısalması yangın riskini de taşıyor.

Yetkililerin hiç vakit kaybetmeden ciddi tehdit oluşturan kablo ile ilgili önlem alması şart.