HABER KIBRIS

Yola yakın oturanda Alzheimer riski fazla

07/01/2017

Yola yakın oturanda Alzheimer riski fazla
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İngiliz tıp dergisi The Lancet’te yayınlanan bir araştırmaya göre, karayollarına yakın oturanlarda Alzheimer hastalığı riski artıyor.

Araştırma, Kanada’da Ontario Kamu Sağlığı kurumunun 2001 ile 2012 yılları arasında yaklaşık 6 milyon yetişkini takip ederek topladığı verilere dayanıyor. Bu verilere göre, işlek karayollarına 50 metreden daha az mesafede oturanlarda, demans hastalıklarına yüzde 7 daha fazla rastlanıyor. Yola 50 ile 100 metre uzaklıkta oturanlarda bunama hastalıkları riski yüzde 4 artıyor. Araçlardan salınan nitrojen dioksit ve diğer partiküllere uzun süreli maruz kalmanın, demans riskini artırabileceği üzerinde duruluyor.

 



TAGS: gazetehaberleri, The Lancet, dergi
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