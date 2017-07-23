Yollardaki altyapı çalışmaları sürüyor

Girne ve Lefkoşa’da altyapı ve proje çalışmaları sürüyor.

Kıbrıs Elektrik Kurumunun yüksek gerilim proje çalışmaları dolayısıyla Lefkoşa Girne anayolu Ciklos mevkiinde trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

3 gün sürmesi planlanan çalışmalar nedeniyle söz konusu güzergahı kullanacak sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymaları ve dikkatli seyretmeleri istendi.

Öte yandan Lefkoşa Türk Belediyesi de Kemal Aksay ile Şht. Ecvet Yusuf Caddelerindeki altyapı ve düzenleme çalışmaları başlattı.

Çalışmalar süresince her iki cadde kısmi olarak trafiğe kapalı olacak.