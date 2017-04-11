Yorgancıoğlu'dan Özgürgün'e Sert Eleştiri!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Özkan Yorgancıoğlu, hükümetin, memleketten çok hükümet olmanın imkanlarını sevdiğini iddia etti. İstihdamlara yönelik eleştirilerde de bulunan Yorgancıoğlu, “Bizim itirazımız kamuya istihdama değil, usulsüz istihdamadır” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor. İlk güncel konuşmayı yapan CTP Milletvekili Özkan Yorgancıoğlu, hükümetin icraatlarını eleştirdi.

Yorgancıoğlu, 10 Nisan 2017 tarihli Kıbrıs Gazetesi’nin Ekonomi ekinde yayınlanan habere işaret ederek, haberde, KKTC’nin 2016 yılı itibarıyla ithalatında artış, ihracatında gerileme olduğundan bahsedildiğini aktardı.

Gazeteden alıntılar yaparak, ekonominin içinde bulunduğu duruma değinen Yorgancıoğlu, ihracatın azalmasının nedeninin bugünkü hükümetin icraatları olduğunu belirtti, “Enkazınızı kaldırmaya çalışıyoruz demekle olmaz. Rakamlar her şeyi ortaya koyuyor” dedi.

Yorgancıoğlu, ülke içindeki alış-verişin azaldığını, bunun da insanların eline geçen paranın azaldığını gösterdiğini söyledi.

Hükümetin görevi bugün devredecek olsa, mal ve hizmet alımlarından doğan borcu yeni hükümetin ödeyeceğini ifade eden Yorgancıoğlu, kamu görevlilerinin son 3 aylık ek mesailerinin ödenmediğini söyledi.

“Hükümetlerin nasıl ki devamlılığı vardır. Borçların da devamlılığı vardır. Bundan şikayet etmemek lazım” diyen Yorgancıoğlu, CTP döneminde gelirleri artırdıklarını ifade etti.

2013 yılında UBP’nin ülkeyi içinden çıkılamaz bir durumda bırakarak hükümetten kaçtığını savunan Yorgancıoğlu, hükümetin hala daha yasa dışı arazi dağıttığını, turizm alanları verdiğini ve yasa dışı inşaatları ben yıktırmam dediğini iddia etti.

Yorgancıoğlu, “Siz memleketten çok hükümet olmanın imkanlarını seviyorsunuz. Aksi olsa devlet kadar yasalarına da saygılı olurdunuz” dedi.

Vatandaşlık konusuna değinen ve hak edenleri kendilerinin de yaptığını ifade ederek, “7 bin değil 20 bin de yaparız anlayışını anlayamıyoruz” şeklinde konuştu.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün “Kıbrıslı yoktur” açıklamasında bulunduğunu söyleyen Özkan Yorgancıoğlu, “Birilerine yaranmak için işgüzarlık yapıyor, böyle başbakanlık dolmaz” eleştirisinde bulundu.

İstihdam konusuna da değinen Yorgancıoğlu, “Bu ülkenin vatandaşları kaliteli hizmet bekliyor. Her kamu görevlisinin asli görevi budur. İmtihana girmeden kamuya girerseniz, vatandaşa kaliteli hizmet veremezsiniz. Bugünkü hükümetin tavrı da bu. Yandaşı işe almak” şeklinde konuştu.

Yorgancıoğlu, “Siz bu insanları zamanında işe almadınız diye alıyoruz deniliyor. Biz öğretmen istihdamını bile 2014’ten avans alarak yaptık. Bizim itirazımız kamuya istihdam değil, usulsüz istihdamdır” şeklinde konuştu.

Özkan Yorgancıoğlu, geçicilerle istidam kadrolarının doldurulmasına karşı olduklarını belirtti.