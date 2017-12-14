Youtube fenomeni Ruhi Çenet kaza yaptı

YouTube’da 2,5 milyondan fazla takipçisi olan 37 yaşındaki Muhammet Ruhi Çenet, Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu’nda kullandığı otomobilin kontrolünü kaybedip, bariyerlere çarptı. Kazada otomobil, hurdaya dönerken, Çenet ve yanındaki arkadaşı yaralandı.

Kaza, bu sabah, Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu’nun Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Çenet, yol üzerindeki bariyerlere çarparak, dururken otomobil, hurdaya döndü. Kazada Muhammet Ruhi Çenet ile yanındaki arkadaşı 22 yaşındaki Yusuf Fazıl Çuhadar hafif yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Çenet ve Çuhadar, bir süre hastanede kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.