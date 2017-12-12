YouTube’un en minik milyoneri

İnternetin popüler video paylaşım sitesi YouTube’da oyuncak izlenimlerini paylaşan 6 yaşındaki Ryan, ayda bir milyon dolar kazanıyor

ABD'li Ryan isimli 6 yaşındaki çocuk, iki yıl önce kurduğu oyuncakları deneyerek tavsiyelerde bulunduğu YouTube kanalı sayesinde 11 milyon dolarlık (42 milyon TL) servet yaptı. Bu yıl Forbes'un "En çok kazanan YouTube ünlüleri" listesinde sekizinci sıraya oturan Ryan, "Ryan ToysReview" isimli kanalında 10 milyon takipçiye ulaştı.

"Bir çocuk tarafından çocuklar için yapılan oyuncak değerlendirmesi" başlığı altındaki sitesinde aile üyeleriyle birlikte yeni alınan oyuncakları deneyen, bilimsel deneyler yapan, oyuncakların içinden çıkan çikolataları yiyen Ryan; trenden Lego'ya, Disney oyuncaklarından sürpriz yumurtalara çocuklar için üretilen oyun ve oyuncak içerikli ürünleri deneyerek "sanal arkadaşlarına" tavsiyelerde bulunuyor.

Ailesi ise Ryan'ın "şimdilik" video çekimlerinden hoşlandığını ve sıkılmaya başladığında kanalı kapatacaklarını belirtiyor. Ryan'ın reklamlardan her ay ortalama 1 milyon dolar kazandığı belirtilirken, "giant egg surprise" (Dev sürpriz yumurta) isimli videosunun yaklaşık 800 milyon kez izlendiği ifade ediliyor. Dünyanın dört bir yanından hayranı bulunan Ryan'ın, oyuncakları denerken gösterdiği sevimli ve içten tavrın, diğer çocukların hoşuna gittiği, böylece dünya çapında ün sahibi olduğu yorumları yapılıyor.