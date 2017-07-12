YouTube'un yeni kralı Wiz Khalifa: See You Again

Şarkıcının kolay kolay kırılmaz denilen rekorunu ABD'li rapçi Wiz Khalifa alt üst etti.



Wiz Khalifa'nın ‘See You Again' adlı videosu 2.897.570.536 kez izlenerek büyük bir başarıya imza attı.





Psy'ın parçası, Youtube tarihinde en çok görüntülenen video olarak bu rekoru tam 5 senedir elinde tutuyordu.

?Justin Bieber'ın ‘Sorry' adlı müzik klibi ise 3. sırada yer alıyor.

Khalifa, rekoru kırdıktan sonra yaptığı açıklamada, şarkısının çok sayıda kişiye ilham vermesinden ve hayatlarında bir etki yaratmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

‘See You Again' adlı parça 2015'te, ‘Fast and the Furious' (Hızlı ve Öfkeli) filminin yıldızı Paul Walker'ın anısına yayınlanmıştı.