YPG'ye katılan 'İngiliz aşçı' Suriye'de öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin silahlı kanadı YPG'ye katılan 20 yaşındaki İngiltere vatandaşı Ryan Lock'un, geçen ay DEAŞ tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

İngiliz basını, geçmişte askeri eğitim almamış olan Lock'un, YPG'ye katılmadan önce İngiltere'de aşçılık yaptığını bildirdi.

Guardian'daki haberde, YPG'lilerin, Rakka'nın terör örgütü DEAŞ'ın elinden alınması için düzenlediği saldırılara katılan Lock'un, 21 Aralık'ta Caber köyü yakınlarında öldüğü belirtildi.

YPGye katılan İngiliz aşçı Suriyede öldürüldü

İngiltere'den ayrılırken ailesine, Türkiye'ye tatile gittiğini söyleyen Lock, 31 Ağustos'taki Facebook mesajında, bu konuda yalan söylediğini kabul ederek şöyle demişti:

"Rojava'ya gidiyorum. Türkiye'ye gitme konusunda yalan söyledim. Kusura bakmayın herkesten gizledim. Hepinizi seviyorum. Altı ay içinde döneceğim."

Lock, 24 Kasım'da sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda ise Suriye'ye hava operasyonları düzenleyen Türkiye ve Türk liderlere yönelik hakaretlerde bulunmuştu.

YPGye katılan İngiliz aşçı Suriyede öldürüldü

Lock, 24 Kasım'daki paylaşımında, Türk jetlerinin katıldığı hava operasyonunda şarapnel parçaları ile yaralandığını iddia etmişti.

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: SURİYE'YE GİTMEYİN

Guardian'ın haberine göre, İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsü dün yaptığı açıklamada, Suriye'ye seyahat edilmemesi yönündeki uyarılarının hâlâ geçerli olduğunu belirtti.

Sözcü, "Hangi nedenle olursa olsun, bu bölgelere seyahat edenler, kendilerini tehlikeye atıyorlar" dedi.