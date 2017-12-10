YSK adaylar için yarın kura çekecek

7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel seçimlerine katılacak olan Siyasal partilerin ve bağımsız adayların, oy pusulasında yer alacağı sırayı ve siyasal partilerin Bayrak Radyo ve Televizyonunda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın sırasını belirlemek üzere

Yüksek Seçim Kurulunda yarın saat 12.00’de ad çekme işlemi yapılacak.

Erken Genel Seçim için resmi propaganda 12 Aralık’ta başlayacak.

Sandık Seçmen Listeleri’ne başvuru ve itirazlar dün sona erdi.

Listelere yapılan itirazlar pazartesi ve salı günleri değerlendirilecek.

Takvime göre, siyasi partilerin BRT’de propaganda için YSK’ya en geç 17 Aralık’a kadar dilekçe vermesi; sandık seçmen listelerinin de en geç 18 Aralık’a kadar tamamlanması gerekiyor.

Seçimle ilgili kamuoyu yoklaması ve araştırmalar ise 23 Aralık’tan sonra yayımlanamayacak.

Seçim takvimine göre 4 Ocak, seçmen kartlarının ve bilgilendirici broşürlerin dağıtılmasının son günü.

7 Ocak erken genel seçimi için 12 Aralık’ta başlayacak propaganda süresi, 6 Ocak’ta dolacak ve seçmenler, 7 Ocak Pazar günü Cumhuriyet Meclisi’nin 50 üyesini belirlemek üzere sanığa gidecek.