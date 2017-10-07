'Yuka Blend' Sokak Festivali Devam Ediyor

İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen Yuka Blend Sokak Festivali’nin ikincisi, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) iş birliği ve katkılarıyla Lefkoşa Surlariçi’nde gerçekleştiriliyor.

Dün başlayan festival kapsamında atölye çalışmaları, duvar yazısı çalışmaları, dans gösterileri, fotoğraf sergileri, bisiklet turu, müzik gruplarının canlı performansları ve DJ programları yer alıyor.

Festival bugün tamamlanacak.

LTB'den yapılan açıklamaya göre, Vakıflar İdaresi’nin de katkı sağladığı festival için, LTB ekipleri ile Yuka Blend Sokak Festivali Organizasyon Komitesi birlikte çalışıyor.

BAŞKAN HARMANCI SANATÇILARLA ÇALIŞMA ALANINDA BULUŞTU

Yuka Blend Sokak Festivali’ndeki çalışmaları yerinde gözlemleyen ve sanatçılarla bir araya gelerek sohbet eden LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa’nın kalbi olan Surlariçi’nin beklenen canlılığı yaşadığı günler ve geceler geçirdiğini ifade ederek, organizasyona katkıda bulunanlara teşekkür etti.