HABER KIBRIS

Yuka Blend'den Harika bir çalışma daha

21/03/2018

Yuka Blend'den Harika bir çalışma daha
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Studio21 tarafından hayata geçirilen “Yuka Blend Street Festivali” Surlariçini renklendirmeye devam ediyor. Binlerce yıllık tarihi birikimin orta yerinde, tüm yorgunluğuna rağmen tüm görkemiyle ayakta durmaya devam eden tarihi Surlariçi, Yuka Blend'le renkleniyor.

Hazırlanan son proje olan "Legends Kaptan" KibrisOnAir ve Studio 21'in katkilariyla Yuka Blend'e in harika çalişmalarına eklendi. Bu harika eserin çalışmalarını dünyaca ünlü graffty sanatçıları Mathieu Devavry ve Eli Zaarour hazirladilar.

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TAGS: Yuka Blend Street Festivali, Yuka Blend, lefkoşa
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