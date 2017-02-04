Yunan bakandan tepki çeken açıklama

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Kıbrıs sorununun işgal ve istila sorunu olduğunu ve Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün garantiler sisteminin sona erdirilmesini içermesi gerektiğini söyledi.

Kotzias cuma günü BM Genel Sekreteri`nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile yaptığı görüşmenin ardından yukarıdaki açıklamayı yaptı.

Kotzias, adadan tüm işgal askerlerin ayrılmasının Kıbrıs sorununun çözümünün bir parçası olması gerektiğine işaret ederek, Türkiye`nin işgal ordusunun bir bölümünün Kıbrıs`ta kalmasını istediğini, önceleri bunun Kıbrıslı Türklerin korunması için olduğunu savunurken son zamanlarda içtenlikle jeostratejik nedenlerden olduğunu söylediğini ifade etti.

Bakan, Ankara`nın aynı zamanda, Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün adadaki Türkiyelilerin çıkarlarını korumasını talep ettiğini ve bunların adada Avrupa vatandaşı gibi dolaşmalarını istediğini söyledi.

Kotzias, şahsen Kıbrıs sorunu için arka planda yaptığı çalışmalar için vicdanının rahat olduğunu ifade ederek, “ilk kez Kıbrıs müzakerelerinin gündemini değiştirmeyi başardık” dedi.

Bakan, “ilk kez olarak bir müzakereye çok hazır bir şekilde katıldık” dedi.