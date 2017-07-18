HABER KIBRIS

Yunan Bayrağı'nı indirip 'Birleşik Kıbrıs' pankartı astılar

Güney'de bir okulun bahçesine giren kimliği belirsiz kişiler, gönderde asılı Yunan bayrağını indirerek yerine Yunanca ve Türkçe “Birleşik Kıbrıs” sloganı yazan pankart astılar.

18/07/2017

Yunan Bayrağı'nı indirip 'Birleşik Kıbrıs' pankartı astılar
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Alithia gazetesinin haberine göre, Dayanışma Hareketi tarafından yapılan açıklamada, “Pankiprio Ortaokulu (Pankipiro Yimasio)” bahçesinde gönderde bulunan Yunan bayrağının indirilerek, yerine Yunanca ve Türkçe “Birleşik Kıbrıs” yazan pano asıldığı belirtildi.

Açıklamada, yüzleri kapalı şahısların bu eylemi videoya çekerek sosyal medyada yayımladıkları” belirtilerek eylem kınandı.



TAGS: Yunan Bayrağı, kıbrıs, birleşik kıbrıs
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