Yunan Bayrağı'nı indirip 'Birleşik Kıbrıs' pankartı astılar

Alithia gazetesinin haberine göre, Dayanışma Hareketi tarafından yapılan açıklamada, “Pankiprio Ortaokulu (Pankipiro Yimasio)” bahçesinde gönderde bulunan Yunan bayrağının indirilerek, yerine Yunanca ve Türkçe “Birleşik Kıbrıs” yazan pano asıldığı belirtildi.

Açıklamada, yüzleri kapalı şahısların bu eylemi videoya çekerek sosyal medyada yayımladıkları” belirtilerek eylem kınandı.