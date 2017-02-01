Yunan Savunma Bakanından Kardak’a çelenk

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın pazar günü Kardak Kayalıkları’nı ziyaretinin ardından, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, bugün sabah saatlerinde Kardak'ın deniz bölgesine çelenk attı.



Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, sabah erken saatlerde Kardak (İmia) adası üzerinden helikopterle uçarak, 21 yıl önce hayatını kaybeden 3 Yunan subay için denize çelenk attı.

Yunan Bakan Kamenos'a Yunan Hava kuvvetleri Komutanı Hristos Hristodulu eşlik etti. Uçuş yerel saatle 08.20’de gerçekleşti. Kamenos geçen sene 20’nci yıl anması için 28 Ocak gününü seçmiş, yine aynı şekilde helikopterden denize çelenk atmıştı. Kamenos’un bu sene tarih olarak 1 Şubat’ı seçmesinde, Orgeneral Hulusi Akar’ın pazar günü büyük tartışma yaratan ve Yunanistan kamuoyunda tepki çeken ziyaretinin sebep olduğu düşünülüyor.

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Kamenos, bakan olarak göreve başladığında yine 3 subay için Kardak adası üzerinden helikopterle uçmuş ve havadan denize çelenk atmıştı.