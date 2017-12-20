Örgüt, bir internet sitesinden yayınladığı bildiride, ülkede tüketimi çok yaygın olan üç markanın (1.5 litrelik pet şişelerdeki kola, diyet kola, karton ambalajlı 1 litrelik (X) marka taze süt ve 300 ile 500 gramlık (X) marka salam) bazı ürünlerine şırınga ile hidroklorik asit (tuz ruhu) enjekte ederek, 20-24 Aralık tarihleri arasında Atina ve Selanik’teki süpermarketlerin raflarına yerleştireceği tehdidinde bulundu.

Bildiride, evlerdeki Noel ve yılbaşı sofraları kurulması uğruna büyük çevre kirliliğinin yaşandığı ve milyonlarca hayvanın da katledildiği belirtildi.

Ayrıca, hidroklorik asiti sözkonusu gıda maddelerine nasıl enjekte edildiğini ve sonra tekrar nasıl ambalajlarının yapıldığını gösteren resimler de yayınladı.

“Yeşil Silah Kundakçılar”ın tehdidi üzerine polis soruşturma başlatırken, Gıda ve Tarım Bakanlığına bağlı Gıda Denetim Kurumu (EFET) , tüketicilerin ihtiyati önlem olarak, örgütün bildirisinde belirttiği gıda ürünlerini 20-25 Aralık tarihleri arasında satın almamaları, süper marketlerin de bu ürünleri raflarından kaldırmaları çağrısında bulundu. EFET açıklamasında, Noel’de tüketilmemesi tavsiye edilen ürünlerin fotoğraflarına da yer verdi.

“Yeşil Siyah Kundakçılar” 2013 ve 2016 yıllarında da bazı gıda maddelerini zehirlediklerine ilişkin bildiriler yayınlamıştı. Örgütün tehditleri asılsız çıkmıştı.