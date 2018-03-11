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Yunanistan'da Türkiye Başkonsolosluğu yakınlarında saldırı

Saldırının konsoloslukla ilgili olmadığı düşünülüyor

11/03/2018

Yunanistan'da Türkiye Başkonsolosluğu yakınlarında saldırı
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Yunanistan'ın Selanik kentindeki Türkiye Başkonsolosluğu binasının yakınında bulunan polis kulübesine molotof kokteylli saldırı düzenlendi.

Yunan polisine göre, gece geç saatlerde kimliği bilinmeyen kişiler tarafından atılan molotof kokteyli ve taşlar nedeniyle üç araç hasar gördü. Olayda yaralanan olmazken, alev alan araçlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konsolosluk binası önündeki polis noktası daha önce de benzer saldırılara hedef olmuştu. Saldırının konsoloslukla ilgili olmadığı düşünülüyor.

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TAGS: Yunanistan, türkiye, başkonsolosluk
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