Yunanistan'dan darbeci askerlerin Türkiye'ye iadesi talebine ret

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci sekiz askerden Süleyman Özkaynakçı, Feridun Çoban ve Abdullah Yetik, Türkiye'nin yeni iade talebi üzerine hakim karşısına çıkarıldı.

Darbeci askerlerin savunmalarının ardından söz alan savcı Ourania Stathea, Türkiye'nin sunduğu yeni delillerin inandırıcı bulunmadığını iddia ederek, iade talebinin reddedilmesini istedi.

Darbeci üç askerin Türkiye'ye iadesinin reddedilmesine karar veren mahkeme, gözaltında tutulan darbecilerin serbest bırakılmasında mahsur görülmediğini kaydetti.

Darbeci askerlerden diğer beşine ilişkin henüz bir duruşma tarihi belirlenmedi.