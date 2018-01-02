“Yurt dışından çalışan getirilmesine izin vermeyeceğiz”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) milletvekili adayları seçim ziyaretleri kapsamında Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) heyetiyle bir araya geldi. TKP Yeni Güçler Genel Sekreteri Sonay Adem, üniversitelerden mezun olan gençlerin istihdamıyla ilgili sektörel bazda yapılacak çalışmalar sonucunda bizim iş gücümüzün olduğu alanlarda yurt dışından çalışan getirilmesine izin verilmeyeceğini belirtti.

Adem, geçmiş yıllarda Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’yla birlikte büyük mücadeleler verdiklerini anımsatarak, hükümete gelmeleri halinde son 4,5 yıl içerisinde yaşanan büyük ekonomik yıkımın ortadan kaldırılması için Meclis’te ve hükümette büyük bir mücadele içerisinde olacaklarını kaydetti. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın meslek edindirmeyle ilgili eğitim konusunda elde ettiği başarıların parti olarak üzerinde durdukları bir konu olduğunu belirten Adem, “ Bizim görüşümüz açık ve nettir. Bu ülkenin ister beşeri kaynakları isterse diğer sermaye anlamında kaynakları sonuna kadar kullanılmalıdır.

Bu anlamda özellikle iş gücü istihdamı konusunda üniversitelerden mezun olan gençlerimizin istihdamıyla ilgili sektörel bazda yapacağımız çalışmalarla bizim iş gücümüzün olduğu alanlarda kesinlikle yurt dışından çalışan getirilmesine izin vermeyeceğiz. Elbette eksik olduğumuz alanlarda ise sınırlama getirilmesi ve buradaki emeğin belli bir değere ulaşmasıyla ilgili bir mücadele hattı içerisinde olacağız” dedi.

“FONDA YAKLAŞIK OLARAK 130 MİLYON TL VAR”

Sosyal sigorta ve sosyal güvenlik alanında ki yatırımlar açısından değerlendirildiğinde yaklaşık olarak 38 bin civarında bir yatırım görüldüğünü belirten Sonay Adem, “Gerek özel sektör gerekse yerli iş gücü anlamında bu 38 binin çoğu bizim zamanında oluşturduğumuz iş gücü destekleme projesi sonunda oluşturulan fondan ödenmektedir” dedi.

Bunun kabul edilemez bir tutum olduğunu belirten Adem, “Bu kaynaklardan bizim üzerinde durduğumuz ve hedeflediğimiz üretici alanlarında eğitimin desteklenmesi gibi konular dururken, ne yazık ki bu fondan ticaret sektörünün en önemli kesimi yararlanmakta ve diğer bir açıdan bu memleketin kaymağını yiyen bankacılar desteklenmektedir” ifadelerini kullandı.

Kaynağın üçte birinin kullanıldığını kaydeden Adem, bu durumu parti olarak ve bu fonu oluşturan kişi olarak kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Adem, yeni dönemde bu fonun eğitim, küçük esnaf ve zanaatkarın desteklenmesi ve üreten kesimlerin yararlanması için kullanılacağının altını çizerek, “Şu anda bu fonda yaklaşık olarak 130 milyon TL birikmiştir. Dolayısıyla önemli bir kaynaktır. Bu kaynağı tam yerinde kullanmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

TULGA: “ÇALIŞMA HAYATI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga’da, giderek umudun gerilediği bir dönemde TKP Yeni Güçler’i göstermiş olduğu cesaretten dolayı tebrik ederek sözlerine başladı. Siyasi alanda bu tür bir oluşuma ihtiyaç olduğunu belirten Tulga, yeniden taşların yerinden oynayacağı bir sürece doğru gidildiğini belirtti.

Tulga, geçtiğimiz günlerde kampüs içerisinde bulunan Çıraklık Merkezi’nin açılışını yaptıklarını kaydederek, bu tür başarılara ve bu konularda siyasetle istişare etmeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Sonay Adem’in kendileri için büyük anlam taşıdığını belirten Hürrem Tulga, ülkenin yeniden dizayn edilmesi üzere verdikleri iki ya da üç yıllık mücadelenin, yurdumuzda nelerin yapılmasıyla ilgili en azından bir kanıt niteliği taşıdığını ifade etti. Tulga, “Bu ülkede planlamaya, düzenlemeye ihtiyaç var, çalışma hayatının yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

TKP Yeni Güçler

Basın Bürosu