Yusuf Özer kalbine yenildi

Gazimağusa’ya bağlı Vadili köyünde ikamet eden 50 yaşındaki Yusuf Özer, sevenlerine veda etti. Ailesinden alınan bilgiye göre Özer, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bölgesinde sevilen bir isim olan Özer’in zamansız vedası, tüm sevenlerini yasa boğdu. Edinilen bilgiye göre Özer, UBP Lefkoşa Milletvekili Adayı Türel Özer Öksüzoğlu’nun dayısının oğluydu. Özer’in cenazesinin Vadili köyünde toprağa verileceği öğrenildi.



