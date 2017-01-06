Yüzbinlerce Android cihaz tehlikede

Kötü amaçlı yeni bir yazılımın, Android işletim sistemli bir milyondan fazla cihazı etkilediği açıklandı.

Amerikalı siber güvenlik firması Check Point, yeni geliştirilen kötü amaçlı bir yazılımın, her gün dünya genelinde ortalama 13 bin Android işletim sistemli cihaza sızdığını ve yazılımdan etkilenen cihaz sayısının bir milyonu aştığını bildirdi.

Firmanın yayınladığı raporda, programın amacının, Android 4 ve Android 5 üzerinden çalışan cihazları savunmasız bırakmak olduğu, böylece yazılımın, cihazda Google'a ait ve diğer uygulamalardaki tüm verilere ulaşabildiği kaydedildi.

Raporda "Gooligan bir milyondan fazla Google hesabına sızdı. Bunun şimdiye kadar Google'a en büyük sızma olduğunu tahmin ediyoruz. Google ile bu konu üzerinde çalışıyoruz, kullanıcılara hesaplarının yazılımdan etkilenmediğini doğrulamalarını öneriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Firmanın raporunda, üçüncü taraf uygulamaların en yaygın olduğu Asya'nın, Gooligan tarafından etkilenen cihazların yüzde 53'üne evsahipliği yaptığı vurgulanarak, bu cihazlardan yüzde 19'unun Amerika'da, yüzde 15'inin Afrika'da ve yüzde 9'unun Avrupa'da olduğu aktarıldı.

Ağustos ayında ortaya çıkan yazılıma, holigan ve Google kelimelerinin kombinasyonu olan Gooligan adı verilmişti.



