Yüzde 23’lük zam kararı vatandaşı çıldırttı

Bakanlar Kurulu’nun da onayıyla elektrik faturalarına yansıyacak olan yüzde 23’lük zam kararı vatandaşları adeta delirtti.

Yeni yıl öncesinde elektrik ücretlerine Bakanlar Kurulu’nun onayıyla yüzde 9 ile yüzde 20 arasında zam yapılması vatandaşı resmen çıldırttı. Şimdiden kara kara düşünmeye başlayan vatandaşlar, yapılan bu zam oranının akla ve mantığa sığmadığını kaydetti.

Yeni Bakış’a konuşan vatandaşlardan Halil Bayraktar, “Hükümet kanadı utanmasa neredeyse yüzde 50 oranında zam yapacakmış. Böyle umursuz siyasilerin yönettiği ülkede yaşamaktan utanıyoruz. Vatandaşa artık yaşam hakkı tanımıyorlar. Başa kim gelse aynı tas aynı hamam” diye sert tepki gösterdi.

Berat Derviş isimli vatandaş da yaşanan zamma isyan ederek, “ Maaşlarda artış yok ama her şeye zam var. Asgari ücretli vatandaş zaten geçinmekte oldukça zorlanıyordu ve şimdi yapılan bu zamla daha da zor durumda kaldık. Bu 2 ayda 2’nci zam ve halk artık çaresiz ve mağdur” şeklinde isyan etti.

Bakanların sevk-ü sefa içerisinde yaşadıklarını ihtiyaç olmamasına rağmen Mercedes araçların yenilendiğini dile getiren Servet Gövsa ise, “Bakanlara Mercedes yetmedi bu sebeple elektriğe zam yapıp daha çok para kazanıp birer helikopter almayı hedefliyorlar. Bu yanlıştan biran önce dönülmeli ve zamdan vazgeçilmelidir” diye uyarıda bulundu.

Elektrik Kurumu elektrik ücretlerine Bakanlar Kurulu’nun onayıyla yüzde 9 ile yüzde 20 arasında zam yaptı. Tarifelere 10 ile 15 kuruş arasında yapılan zam, KDV ile faturalandırıldığında vatandaşa yüzde 23 olarak yansıyacak. Elektriğe yapılan yüzde 23’lük zam vatandaşın tepkisine neden oldu. Konuyla ilgili Yeni Bakış’ın sorularını yanıtlayan vatandaş, faturaları ödemekte zorluk çektiğini söyledi.

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