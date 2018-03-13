Yüzmede 4 yeni rekor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen gençler yüzme yarışları dün başladı. Atatürk Kapalı Yüzme Havuzunda yapılan ilk gün yarışlarında 4 rekor kırıldı.

Bugün tamamlanacak yarışların ilk gününde dereceye girenlere ödülleri de düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi. Erkekler, 50m Sırtüstü yüzme Orhan Özyiğit, Bayanlar, 100m Kurbağalama Başak Bizden, Bayanlar, 200m Kurbağalama Nermin Ulaç ve Bayanlar, 100m Kelebek İlayda Basmacı kategorilerinde rakor kırdılar.