Yüzmede Özgül Çetin'den rekor!

Okan KARADEMİR

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu ferdi yüzücüsü Özgül Çetin, Türkiye’nin Gaziantep ilinde gerçekleşen yüzme yarışlarında mücadele ettiği 4 dalda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı

Gaziantep Alleben kapalı yüzme havuzunda iki gün süren yarışların ilk gününde 200 metre karışık ve 100 metre kelebekte birinciliğe ulaşan Özgül, ikinci gün müsabakalarında da 50 metre kelebek ve 50 metre serbestte altın madalyanın sahibi oldu.

Antrenör Erdaş Uçaner nezaretindeki başarılı yüzücü Özgül, kazandığı 4 birincilik yanında 200 metre karışıkta 02:58:45’lik derecesiyle KKTC 10 ve 11 yaş rekorlarını, 100 metre kelebekte 01:16:14 ve 50 metre kelebekte 00:33:51’lik dereceleriyle de KKTC 10, 11 ve 12 yaş rekorlarını kırdı.

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