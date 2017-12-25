Yüzmede Özgül Çetin'den rekor!
Türkiye’nin Gaziantep ilinde 2 gün süren yüzme yarışlarında mücadele eden başarılı yüzücümüz Özgül Çetin, yarıştığı 4 dalda birinci olarak altın madalya kazanırken 3 ayrı branşta da KKTC yaş rekorlarını kırdı
25/12/2017
Okan KARADEMİR
Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu ferdi yüzücüsü Özgül Çetin, Türkiye’nin Gaziantep ilinde gerçekleşen yüzme yarışlarında mücadele ettiği 4 dalda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı
Gaziantep Alleben kapalı yüzme havuzunda iki gün süren yarışların ilk gününde 200 metre karışık ve 100 metre kelebekte birinciliğe ulaşan Özgül, ikinci gün müsabakalarında da 50 metre kelebek ve 50 metre serbestte altın madalyanın sahibi oldu.
Antrenör Erdaş Uçaner nezaretindeki başarılı yüzücü Özgül, kazandığı 4 birincilik yanında 200 metre karışıkta 02:58:45’lik derecesiyle KKTC 10 ve 11 yaş rekorlarını, 100 metre kelebekte 01:16:14 ve 50 metre kelebekte 00:33:51’lik dereceleriyle de KKTC 10, 11 ve 12 yaş rekorlarını kırdı.
HAVADİS