Yüzü Daha İnce ve Zayıf Gösteren 5 Makyaj Hilesi

Yüzün daha zayıf görünmesi neredeyse hemen bütün kadınların istediği bir şeydir. Teknik olarak bu durum yalnızca estetik operasyonlar ile mümkün görünsede makyaj hileleri sayesinde yüzünüzün istediğiniz her bölümünü daha ince ve daha zayıf göstermeniz mümkündür. Fakat Maalesef ki bu durum makyaja yeni başlayanlar için pek mümkün değildir. Çünkü makyaj ile yüzü daha zayıf ve ince göstermek biraz ustalık ister. Uzun zamandır makyaj yapıyor ve artık hangi ürünü nasıl kullanmanız gerektiğini biliyor ve bildikleriniz üzerinde de hakimiyetini konuşturabiliyorsanız siz artık yüzü zayıf ve ince gösteren makyaj tekniklerini yapabilirsiniz demektir. Eğer yüz hatlarınız Çok belirgin ve istediğiniz gibi değilse yazımızda bahsedeceğimiz teknikleri kullanarak yüzünüzün daha ince ve daha zayıf görünmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için ihtiyaç duyacağınız makyaj malzemeleri de hemen her yerde bulunabilecek kadar kolay erişilebilen ve herkesin alabileceği kadar ekonomik olan ürünlerdir. Kendi cilt tipiniz ve cilt renginize uygun olarak alabileceğiniz bu makyaj malzemeleri ile yüzünüzü olduğundan daha zayıf daha ince ve daha farklı formda gösterebilirsiniz.

Yüzü Zayıf Gösteren Makyaj İçin Gerekli Malzemeler

Hemen her makyajda kullanılması gereken makyaj malzemeleri yüzü zayıf gösteren makyaj yapabilmek için de gereklidir. Bu yüzden fondöten, pudra allık aydınlatıcı ruj ve diğer pek çok makyaj malzemeleri bu aşamada kullanılanlardan bazılarıdır. Buna ek olarak bir de Kontur için kullanılan koyu renkli kapatıcılara da ihtiyaç duyacaksınız. Bunun yanı sıra kullanmanız gereken birkaç da makyaj aksesuarı var. Bunların başında Elbette ki makyaj süngerleri ve makyaj fırçaları yer alıyor. Makyaj süngeri Sen ürünlerini daha kolay ve daha pürüzsüz bir şekilde uygulamayı sağlarken makyaj fırçaları ise kullanılan toz ürünlerin çok daha güzel bir şekilde uygulanıp kolayca sabitlenmesini sağlar. Yüzü daha ince ve daha zayıf göstermek istersiniz bu malzemelerden mutlaka yardım almanız gerekmekte. Zaten daha önce makyaj yapan birisi iseniz bahsettiğim bütün malzemelerin neredeyse hemen hepsi kendi makyaj koleksiyonunuz da vardır.

Yüzü Zayıf Gösteren 5 Makyaj Hilesi

Yüzü daha ince ve daha zayıf göstermek için hem çok pratik hem de çok basit olan 5 makyaj hilesinden bahsetmek istiyoruz. Üstelik bahsettiğimiz bu makyaj hilelerinin hepsi neredeyse herkesin yapabileceği türden hem basit hem de çok malzeme gerektirmeyen tarzda. Çoğu bir allık bir koyu renkli kapatıcı ve bir de aydınlatıcı ile çok pratik bir biçimde uygulanan makyaj hilelerinden ilki elbette ki elmacık kemiği ile alakalı.

1- Elmacık ve Çene Kemiğini Aydınlatarak Yüzü Zayıf Gösterme

Bu işlem son zamanlarda oldukça popüler olan yüz kontürleme ile aynı şeydir. Öncelikli olarak yapmamız gereken şey kendi cilt tonuna uygun olan bir fondöten ile cildinize her zamanki gibi eşitleyin. Sonrasında ise koyu renkli bir fondöten veya koyu renkli bir kapatıcı ile elmacık kemiğiniz ile çene kemiğinizin arasına ince bir çizgi halinde uygulayın. Bu görüntü şimdilik çok keskin olsa da güzel bir şekilde dağıtıldığında çene kemiğiniz ile Elmacık kemiğinin arasında bir gölge varmış gibi gösterecek ve hem çene kemikleriniz hem de elmacık kemiklerinizi daha belirgin bir hale getirirken yüzünüzün daha zayıf ve daha ince görünmesini sağlayacaktır.

2 - Burnu İnce Gösteren Makyaj Tekniği

Burnunuzu olduğundan daha ince göstermek için öncelikli olarak yapılacak şey burnun her iki yanına koyu renkli kapatıcı ile bir hat çizmek olacak. Sonrasında Dilerseniz bir makyaj süngeri ya da bir makyaj fırçalası ile bu hattı yüzünüze doğruya almanız gerekmekte. Yayma işlemi yanaklarını doğru gitmemeli yalnızca burun kenarlarında olmalıdır. bu şekilde burun karşıdan bakıldığında çok daha ince görünecektir. Dilerseniz daha ince görünmesi ve dikkatin burun kanatlarında değil de burun kemiğinde olmasını istiyorsanız burun kemiği boyunca açık renkli bir kapatıcı veya bir aydınlatıcı uygularsanız tam da istediğini sonucu elde edeceksiniz. Kullanılan malzemelerde herhangi bir değişiklik yapmadan burnunuzu daha küçük daha kalkık veya da daha uzun göstermemiz mümkün. Bu yöntem elbetteki yandan bakıldığı zaman hiç bir anlam ifade etmez ama karşıdan bakıldığında müthiş farklılıklara sebep olabilir. Bu sayede pek çok fotoğraf çekimlerinde daha ince ve daha zayıf bir burna sahip olabilirsiniz.

3 - Kaş Kalınlaştırarak ve Uzatarak Yüzü İnce Gösterme Tekniği

Eski zamanların modası olan ince kaş malesef ki yüzü olduğundan daha şişman ve daha büyük gösteriyordu. İyi ki de eski moda olarak günümüzde anılıyor ve artık hiç kimse kaşlarını incecik yapmıyor. Fakat bazı kaş modelleri kişinin kendi yüz hatlarını uymadığı için yüzü daha şişman ve daha büyük gösterebiliyor. Bunun için eğer yapabiliyorsanız sarımsak maskesi ile kaşlarınızı kalınlaştırabilir ya da bir kaş kalemi ile kaşlarınızı daha kalın ve daha uzun çizersiniz aynadaki görüntünün birdenbire daha ince olduğunu fark edeceksiniz. Kaşlar ve gözler ilk bakıldığında yüzde en çok dikkat çeken kısımları olduğu için en çok hilenin yapıldığı yerlerden birisidir. Bu yüzden yüzü daha ince ve daha zayıf gösterebilmek adına kaşlarınızın boyunu biraz daha uzatabilir ve daha kalın kaşlar ile daha zayıf bir yüz hattına sahip olabilirsiniz.

4 - Göz ve Dudak Makyajı ile Yüzü Zayıf Gösterme

Tüm gözleri bir noktada toplamak elbetteki diğer kısımları arka planda bırakacağı için istediğiniz sonuca ulaşmak da ilk tercihiniz olmalıdır. Örneğin gözlerinize yapacağınız çekici bir dumanlı göz makyajı ile tüm ilgiyi gözlerinizde toplar ve diğer kısımların göz ardı edilmesini sağlarsınız. Aynı şekilde dudak makyajının ilgi çekici olması yanak, burun, alın ve çene gibi kısımların göz ardı edilmesini sağlar. Son dönemin en popüler kozmetik ürünlerinden bir tanesi olan likit mat rujlar ile dudaklarınızı kusursuz bir şekilde renklendirdikten sonra ince bir eyeliner ile gözlerinizi de belirginleştirin ve sonuca en kısa yoldan nasıl gidildiğini aynada kendiniz görün. Göz ve dudak makyajı yüzün daha zayıf ve daha ince görünmesini küçük bir illüzyon ile sağlarken sizde daha önce hiç bu kadar kolay bir makyaj hilesinin yapılmadığına şahit olacaksınız.

5 - Çene Bölgesini Küçülterek Yapılan Yüzü Zayıf Gösteren Makyaj Hilesi

Beşinci ve sonuncu makyaj hilemiz olan çene kemiğini küçük gösteren makyaj hilemiz ile yüzünüz daha küçük ve daha ince görünecek. Bunun için yapmanız gereken şey çene bölgenize daha bronz bir görünüm vermesi için bir bronzer veya koyu renkli bir kapatıcı uygulamalı ve bunu yaymalısınız. Bu sayede karşıdan bakıldığında çeneniz en son dikkat çeken kısım olacak ve adeta gölgelenmiş gibi duracak. Sonuç olarak çene bölgeniz olduğundan daha küçük görüneceği için yüzünüzde daha zayıf ve daha ince görünecektir.

Yüzü daha ince ve daha zayıf gösteren beş makyaj hilesini detaylıca anlattığımız yazımıza ek olarak bir de saç çizginize uygulayacağınız bronzer ile yüzünüz daha küçük görünecek ve saç çizginiz dikkat çekmeyecektir. Bu yöntem ile saç çizgisi geride olan veya alnı açık olan kişiler de yüzlerini istedikleri gibi şekillendirebilecekler. Yüzü zayıf gösteren bir diğer yöntem ise saçlarınızı ortadan ayırıp düz fön ile kullanmaktır.

Haberin kaynağı: http://bakimliyim.org/category/makyaj/