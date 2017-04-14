Zaman, çözümün aleyhine işliyor

Zamanın ruhu ve akış hızı var. Kıbrıs konusunda da böyle.

Galiba bu akış, çözüm süreci uzadıkça, iki tarafında aleyhine işliyor, hızla...

Ekonomi beklemez...

Mülk beklemez...

Gelişim durmaz...

Sosyal hayat beklemez.

Zaman beklemez.

Sadece “çözümsüzlük” olduğu yerde duruyor.

Müzakere süreci 2 ay sonra başlasa da, liderler açıklamaları ile ümit vermedi.

Hem Akıncı hem de Anastasiadis açıklamaları ile şok etti.

Öyle görünüyor ki ENOSIS yüzünden kopan fırtına şimdi de yerini gaz kavgasına bırakacak.

Burada sağlam düşünmek gerekiyor.

Akıncı, Barbaros'un önüne yatsa, Türkiye'ye söz geçirebilir mi?

Rum tarafı, toprak ve güvenlik konusunda endişelerini öne koyuyor.

Öyle görünüyor ki, Kıbrıslı Türkler uluslararası hukuk içerisinde yer almaya, Rumlar da kuzeye uzaktan bakmaya devam edecek.

Her iki taraf da kaybediyor. Arada uçurum büyüyor.

Güven azalıyor.

Şimdi bir şey yapmalı.

Acil bir şey yapmamıza aksi felakettir.

Çözümü mümkün konularda uzlaşı sağlanmayacak, egemenlik, güç kavgası ve milliyetçilik öne çıkıyor. Zaman hızla akarken, eğilim değişiyor.

Sırf bu nedenle çözüm şimdi çok önemlidir.

İhtiyaçlar değiştikçe, talepler arttıkça, uzaklaşma da başlıyor.

Zaman şimdi çözümü dayatıyor.

Ya yarın?

Siyasette son demlerini yaşayan Akıncı ve Anastasiadis başarısız olursa, ki farklı şeyler konuşacağız. Ayrılık derinleşecek.

Kıbrıslı Türkler için durum daha da zordur.

Çözümsüzlük uzadıkça, Kıbrıslı Türkler aidiyet duygusunu kaybediyor.

“Kıbrıslılık” dediğiniz olgu ortadan kalkıyor.

Önce, “Türk milletinin bir parçasıyız” söylemi geliyor, daha sonra da “Türkiye’nin bir parçasıyız…”

Eğilim ve aidiyet, Türkiye'ye kayıyor

Çözüm isteyenler yalnızlaşıyor

Kıbrıs'ın kuzeyinde çözüm isteyen hızla yalnız bırakılıyor.

Liderlerin açıklamaları da bunu körüklüyor. Zaman Kıbrıslıların aleyhinde...

Liderler BM'den yardım istemiyor, Uluslararası camiadan destek almıyorlar.

Kendileri de Kıbrıslı çözüm bulamıyor.

Nasıl çözülecek?

Kıbrıs Türkü ne yapsın?

Bir tarafta bağlı olduğu topraklar…

Diğer tarafta hızla gelişen ekonomik yönelimler…

Evlilikler…

Vatandaşlıklar…

Çift kimlikli çocuklar.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nden “kimlik” alamayan, yüzlerce, binlerce genç…

Dışlanıyor.

Dışlandıkça da Türkiye’ye yaslanıyor.

Anastasiadis sorumludur

Bunu durup düşünmesi gereken Kıbrıslı Türk liderden fazla, Rum lider Anastasiadis ve Rum toplumudur.

Neden mi?

Yardıma ihtiyacı olan Kıbrıslı Türklerdir de ondan…

Cumhuriyette olmayan Kıbrıslı Türklerdir de ondan…

Değişen, vatandaşlık, inşaat furyası ile dönüşen kuzeydir de ondan…

Bunu, “çözüm istemeyen” biri olarak yazmıyorum.

Bir tehlikeye dikkat çekiyorum.

Kıbrıslı Rumlar, kuzeydeki bu gelişmelerin ardından, sanmasınlar ki mallarına dönebilecekler…

Sanmasınlar ki çözüm olmadığı takdirde haklarını alabilecekler.

İki toplum arasındaki anomaliyi ortadan kaldıracak ve geleceğe taşıyacak olan çözümdür.

Kıbrıslı Türkler, bu belirsizlik içerisinde, Türkiye’ye doğru sürükleniyor.

Ekonomik ilişkilerle birlikte, sosyal ilişkiler de öyle.

Başka çare var mı?

Bu nedenle, Rum liderliği bunu ciddi bir şekilde düşünmelidir.

Ayrı karede

Eide de enerji görmedim

Umudu kırık bir şekilde Eide ile röportaja oturduk dün.

Kıbrıs Türk basınından, Mete Tümerkan ile birlikte beni kabul etti.

Routers, AP gibi dünyanın önemli ajansları ile birlikte, liderlerin görüştüğü binada buluştuk.

Sıramızı bekledik.

Yanına girdik.

Cenevre ve Mont Pelerin’de karşılaştığımızda çektiğimiz resimlere baktık.

Ardından da 20 dakikalık süreye röportajımızı sığdırdık.

Eide, “sorumluluk liderlerde” dedi.

Bunu anlattı.

Liderler, BM ve anavatanlardan destek istemiyor.

Kendilerinin götürdüğü bir süreç var.

Başarı da…

Başarısızlık da liderlere ait.

Eide, “enerjinin düşük” olduğunu kabul ediyor.

Ancak, “iki aylık” süreye de dikkat çekmeden edemiyor.

Haziran sonu…

Ötesi belirsizlik…

Kaos…

Kavga…

Gürültü…

Sen haklıydın, ben haklıydım safsatası.

Yine Kıbrıslı Türklere kaybettirecek bir süreç…

Yine, Kıbrıs Cumhuriyeti- Türkiye bayrağı aynı anda göndere çekilirken…

“Türkiye’nin parasını yiyen asalaklar” muamelesi gören bizler…

Değişmeyecek…