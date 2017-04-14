Kıbrıs konusunda çözüm için liderliğe ihtiyaç var.

Kararlılığa ve dayanışmaya…

Daha fazla zaman kaybına artık tahammül kalmadı.

Kıbrıs bir dönüm noktasında…

Ve bu dönüm noktasından kazasız belasız geçilebilmesi liderlerin ortaya koyacağı tutuma bağlı.

Liderler müzakerelerde artık sorunlu konuları bir kenara bırakmaya, ötelemeye son vermeli…

Görüşmeler çözüm odaklı yapılmalı.

Ve liderler seçilmek için halklarına verdikleri çözüm sözünü unutmamalı.

Bu sözlerini tutacak doğrultuda hareket etmeli.

Çözüm için hala bir fırsat var.

Gelinen aşamada bu fırsatın kaçırılıp kaçırılmayacağı liderlere bağlı…

Mete Tümerkan'ın yazısının tamamını okumak için tıklayınız...