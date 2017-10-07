Başkent Lefkoşa’nın sevilen isimlerinden olan ve yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek önceki gün hayatını kaybeden 46 yaşındaki Canev Şirin Yücelgazi, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Lefkoşa’da yaşayan Yücelgazi’nin zamansız vedası, sevenlerini hüzne boğdu.

Necati Taşkın İlkokulu’nda sekreter olarak çalışan Yücelgazi, çevresinde sevilen ve hayat dolu bir insandı.

Yücelgazi’nin cenazesi, dün İsmail Safa Camisi’nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.