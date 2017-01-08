Zamlar vatandaşı isyan ettirdi!

Dövizdeki önlenemez artışın yanı sıra tüp gaz ve akaryakıta peş peşe yapılan zamlar vatandaşı isyan noktasına taşıdı. Vatandaş Havadis aracılığıyla hükümete mesaj verdi

Nadire BAHADİ-HAVADİS

Döviz kurlarındaki yükselme ve Türk Lirası’nın her geçen gün değer kaybetmesi iş insanlarının yanı sıra halkın genelini olumsuz etkilerken, halka bir kötü haber de tüp gaz ve akaryakıt fiyatlarından geldi. 42 TL’lik tüp gaz fiyatı 45’e yükseltilirken, Kurşunsuz 95 ve 98 oktan benzine 20 kuruşluk, Euro Dizel’e 17 kuruş, gazyağına ise 11 kuruş zam yapıldı. 2017’ye yapılan zamlarla başlayan halk, isyan noktasına geldi. Havadis’e konuşan vatandaşlar maaşların yerinde sayıp, yapılan zamlarla hayatlarının daha da çıkmaza girdiğini ifade ederken, halk “bu şartlarda geçinemiyoruz” diyerek serzenişte bulundu.

Döviz çıkmaza sürükledi

Türk Lirası ödenmelerine rağmen döviz kurundaki yüksek rakamların hayatlarının her alanını etkilediğini ifade eden vatandaşlar, hayatı oldukça pahalılaştırdığını kaydetti. Döviz üzerinden işlem yapılan her üründe fiyatların ateş pahası olduğunu belirten vatandaşlar ülkede yaşamı çıkmaza sürüklediğini kaydetti. Dövizdeki artış nedeni ile asgari ücretin neredeyse tamamının ev kirasına verildiğini belirten vatandaşlar, halkın refah düzeyinden yoksun bir yaşam sürdüğünü kaydetti.

Zamlar yaşamı daha da zora sokuyor

Dövizdeki artış ve ekonomik sıkıntı vatandaşın belini bükerken, ülkede zaten zor olan yaşam yapılan zamlarla daha da zorlaşıyor. Havadis’e konuşan vatandaşlar ülkedeki bu şartlar altında geçinemediklerinden, evlerini geçindiremediklerinden yakındı. Kış aylarında ısınmak için sıkıntı yaşadıklarını ifade eden vatandaş, “elektrik yüksek, odun pahalı, tüpe de zam geldi. Hiç birinin fiyatı cebimizdeki paraya uymuyor. Ne yapalım soğuktan ölelim mi?” şeklinde isyanda bulundu. Vatandaş akaryakıta yapılan zammın, ülkede A’dan Z’ye her şeyin fiyatını yükselteceği anlamına geldiğini ifade ederek, “kuruş kuruş, 1 lira, 2 lira da yükselse maaşlar yerinde sayıyor. Zamlarla maaşlar paralel hareket etmiyor. Bu şekilde alım gücü de düşer geçim sıkıntısı da hat safhaya ulaşır” dedi.

Vatandaş ne dedi?

Serap Altun: Hayat pahalı, geçinemiyoruz. Tüpe zam, benzine zam… Araçlar lüks değil ihtiyaç… Lüks araçları bakanlar kullanıyor. Biz yıllardır aman bir şey olmasın yenisini alamayız dediğimiz araçlarımızın vergilerini dahi bu maaşlarla zor ödüyoruz. Yapılan zamlarla biraz daha araçlarımızı yerinden bile kımıldatamayacağız. Alım gücünü bırak geçinemiyoruz.

Mehmet Ali Kadıoğlu: Ülkede döviz nedeni ile vatandaşın alım gücü oldukça düştü. Ev kirasını döviz üzerinden ödeyen vatandaşların elinde avucunda hiçbir şey kalmıyor. Bütün bu zorluklara, bir de tüp gaz ve akaryakıta yapılan zamlar halkı yoksulluğa sürüklüyor.

Fatma Benli: Maaşları aldığımız gün ev kirasıydı, elektrik parası, telefon parasıydı derken ertesi gün 5 kuruşsuz kalıyoruz. Bütün ayı kıt kanaat da geçinmenin ötesinde parasız geçiriyoruz. Zam yapılıyor maaşlar yerinde sayıyor, yapılması planlanan iki kuruşluk zamlarda daha yapılmadan vatandaşın cebinden geri alınıyor. Bu şartlarda bu ülkede geçinemiyoruz.

Kemal Semavi: Ne söylesek bu ülkede değişen hiçbir şey olmayacak ama vatandaş açlık sınırını zorluyor. Herşey ateş pahası. İthal ürünler hade neyse döviz yüksek diyoruz ama yerli ürün fiyatları da başını alıp gitti. Vatandaşın alım gücü değil, geçinmeye gücü kalmadı.

Furkan Türk: Her şeyin ateş pahası olduğu bir memlekette yaşıyoruz. Vatandaşın geçim sıkıntısı hep varken, yapılan zamlarla hayatlarımız daha da zorlaştırılıyor. Asgari ücret tartışmaları devam ediyor ancak bu kez de tatmin edici, refah düzeye çıkaracak bir artışın yapılacağına inanmıyoruz.

Yavuz Çevik: İnsanların gelirleri giderleri ile paralel artmıyor. Petrol fiyatları dünyadaki fiyatlarla paralel yapılsaydı insanlar bunun avantajını yaşayacaktı ancak artış var ancak düşüş yok. Akaryakıta zam yapılması demek, mazot fiyatlarının da artması demek ve dolayısı ile ülke genelindeki tüm ürünlerde zam meydana gelmesi demektir. Bu da halkı geçim sıkıntısına sokuyor.

Derviş Dizliklioğlu: Muhtarlığa her gün gelen 50 kişiden 48’i ekonomik sıkıntıdan şikayetçi. Ülkede sistem çökmüş durumda. Asgari ücret ile tek kişi çalışan bir ailede geçim imkansız. Özel sektör de çalışanlar 8 değil 10- 12 saat çalışıyor ve emeğinin karşılığını da alamıyor. Çalışana yıllardan beri artış yok. Refah bir düzeyde geçim için ülkedeki bu şartlar altında asgari ücretin en az 3 bin 600 TL olması gerekiyor. Hükümet edenler halkını seviyorsa artık oturup düşünmeli.

Alkan Göksoy: Artık ülkedeki bu duruma karşı toplum olarak ayağa kalkmalıyız. Yapılan zamlara, sistemin kokuşmuşluğuna, yolsuzluklara ve düzensizliklere tepki göstermemizin zamanı geldi.