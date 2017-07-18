Zanlı, yargıca isyan etti: 45 yıl verseydin

HAVADİS'ten Devrim Demir'in haberine göre, Ülkede turist vizesi ile bulunan ve 2016 yılında “Kasti hasar” ve “sarhoşluk” suçlarından davaları görüşülmeden, geçtiğimiz gün “Yaralama” suçu işleyen A. M. aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Zanlı, dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının ülkedeki konumuna dikkati çekerek KKTC’de bağı olmayan suça karışan kişilerin cezaevinde beklemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Mesutoğlu, zanlının davaları görüşülünceye kadar 45 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Zanlı ise salon içinde öfkesine yenik düştü. Yargıç emrini sorgulamaya çalışan zanlı, “45 yıl verseydin” sözlerini kullanarak, Yargıcı öfkelendirdi. Yargıç emri ile salondan polis kontrolünde çıkartılan zanlı, dışarıda da öfkeli hareketler sergiledi.

Polis tarafından sakinleştirilen zanlı, 45 gün cezaevine gönderildi.