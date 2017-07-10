Zarlar İskele’de Atıldı

49. İskele Festivali, bir kez daha tavla müdavimlerini bir araya getirmeyi başardı. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Milletvekili Ersin Tatar tarafından açılış zarlarının atıldığı ve bu yıl 7.’si gerçekleştirilen ve 2 gün süren yaklaşık 100 kişinin katıldığı turnuvada dereceye girenlere ödülleri taktim edildi.

TURNUVA BİRİNCİSİ ÖZAY ÇAKALOĞLU

İbrahim Şenmert’in organize ettiği, İskele Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen tavla turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı yarışmada 1000 TL’lik para ödülü kazanan isim Özay Çakaloğlu oldu. Çakaloğlu para ödülünü ve kupasını İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun elinden aldı.

TURNUVA 2.’Sİ BEKCAN

6. Tavla Turnuvasında 500 TL’lik ikincilik ödülünün sahibi ise Halil Bekcan oldu. Bekcan’a de para ödülü ve kupasını İskele Belediyesi Meclis Üyesi Sefa Kurukafa verdi.

Festival kapsamında yer alan tavla turnuvasında üçüncü olan Orhan Bebek’e 250 TL’lik para ödülü ve kupa taktim edildi.

Özay Çakaloğlu Halil Bekcan Orhan Bebek Cengiz Dindar

En iyi kadın oyuncu ödülünün de İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından Nazan Şen’e verildiği İskele Belediye Gazinosu’ndaki tavla turnuvasının sonunda İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, turnuvaya katılan herkesle anı fotoğrafı çektirdi.