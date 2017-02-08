Zayıflamak istiyorsanız bunları tüketin

Kilo vermek kadar kiloyu dengede tutmak da önemli çünkü her kadın sağlıklı olduğu kadar fit bir vücuda da sahip olmak ister.

Düzenli egzersiz yapmak kadar hangi besinin, nasıl tüketildiği de kilo dengesini sağlamak ve zayıflamak için etken. Kilo verilen süreçte istikrar ve hedefe odaklanmak da oldukça önemli. Bazı besinler çok daha hızlı kilo verilmesini sağlıyor, önemli olan bu besinleri düzenli bir şekilde tüketmek.

Hızlı kilo verdiren besinlerin arasında ilk sırada yer alan harika ve etkili besinler; süt ve yoğurt.

Süt

Süt içmek bağırsakların hareketini sağlayacağı gibi, başa dert olan yağların daha hızlı yakılmasında da etkili olur. Özellikle göbeklerinden dolayı mutsuz olup, göbek yağlarını eritmek isteyenler sütü beslenme listelerine mutlaka eklemeli.

Sütün içeriğinde bulunan kalsiyum sayesinde, yağları eritmek mümkün. Tabi ki sadece süt içmek yağları eritmek için yeterli değil, mutlaka diğer yağ eriten besinlerle, yürüyüş ve egzersiz ile desteklenmesi gerekiyor.

Kilo verdirmesinin yanında sütün daha birçok faydası var. Diş, kalp, cilt sağlığının ve kemiklerin korunması açısından da süt tüketilmesine önem verilmesi gerekiyor.

Vücuda olan bu faydalarından yararlanmanın yanı sıra özellikle kilo vermek amaçlı süt içilirken yağ oranı düşük süt tercih edilebilir. Düşük yağ oranlı süt tercih etmek kadınların daha hızlı kilo vermelerinde daha etkili. Sütte yağ oranı düşse de, içerdiği kalsiyum miktarında bir değişme olmuyor. Günde iki bardak süt içerek vücudun ihtiyacı olan kalsiyumu alırken, kilo vermeyi ve özellikle göbek yağlarını eritmeyi sağlayabiliyorsunuz. İncelmeyi istiyorsanız her gün mutlaka iki bardak süt için.

Kilo alımının, özellikle bölgesel kilo alımının sebepleri arasında aşırı stresli bir hayat yaşamak, kalsiyum ve proteini az vücuda almak, menopoz sürecinde olmak yer alabilir. Süt hem yeterli kalsiyum alımı hem de kan şekerinin dengelenmesi açısından oldukça önemli bir besin. Bu nedenle bölgesel yağ yakımı için de oldukça ideal.

Sütü yemeklerden önce içerseniz kilo vermenizde daha verimli olabilir. Yemeklerden önce içilen bir bardak süt iştahınızı kapatarak, daha az yemek yemenizi sağlar. Sütü ayrıca birkaç badem ile birlikte ara öğün yaparken de tüketebilirsiniz.

Obezitenin ne derece hızla yayıldığı malum. Sadece yetişkinler de değil, çocuklarda da görülüyor. Çocuklu anneler, kendileri kilo vermek için süt içerken, bu alışkanlığı çocuklarına da aşılayarak onları obeziteden koruyabilir. Süt içmeye özendirerek çocuklarının süt içmesini sağlayabilir.

Yoğurt

Kilo vermeye yardımcı olan bir diğer besin de, içerdiği kalsiyum ve amino asitler sayesinde vücuttaki fazla yağları yakan yoğurt.

Kalsiyum açısından zengin olan yoğurt, metabolizmayı hızlandırmak açısından önemli. Metabolizmanın hızlanması kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Özellikle göbek yağlarının eritilmesinde düzenli yoğurt yenilmesinin payı büyük bu nedenle her yemekten sonra ya da ara öğün yaparken bir tas yoğurt yemeyi ihmal etmeyin.

Yoğurt kilo verdirmenin yanı sıra göz, cilt ve diş sağlığı açısından da vücudun alması gereken bir besin. Kemiklerin korunmasında da etkili. Sadece yağları eritmek için değil, sağlıklı bir yaşam için de tüketilmeli. Düzenli yoğurt yediğinizde sadece kilo vermekle kalmıyor, ayrıca kaslarınızı da güçlendirebiliyorsunuz.

Yoğurdun zayıflamak ile beraber, birçok faydası var. Eğer anne iseniz kendiniz kadar, çocuklarınızın da sağlıklı gelişebilmesi açısından, beslenme programında her gün yoğurda mutlaka yer verin.