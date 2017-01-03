Zehir öldürdü

Pakistan uyruklu Mughal ile Sri Lanka uyruklu Tissera, bir gece kalmak için gittikleri arkadaşlarının evinde mangal kömürüyle ısınmak isteyince sonu trajedi oldu

KAPIYI KIRIP GİRDİ: Mughal ile Tissera’ya gecelemek için kiracısı olduğu evini veren arkadaşları sabah evi teslim almak için geri döndü. Kapıyı çalan ev sahibi yanıt alamayınca Mughal’ı telefonla aradı. İçerde çalan telefona yanıt gelmeyince kapıyı kırarak eve girdi, cesetlerle karşılaştı

DARP İZİ YOK: Bir geceliğine evini kullanması için izin verdiği arkadaşı ile bir kadının cesedi ile karşılaşan ev sahibi genç polisi aradı. Polis olay yerindeki ilk incelemesinde cesetler üzerinde darp izine rastlamadı

SÖNMÜŞ MANGAL VE KAN: Cesetlerin bulunduğu odadaki sönmüş mangal nedeniyle polis karbonmonoksit zehirlenmesi üzerinde duruyor. Mughal ile Tissera’nın burnundan akan kanın da mangal gazı zehirlenmesi sonucu olduğu üzerinde duruluyor

OTOPSİ BUGÜN: Mughal ile Tissera’nın kesin ölüm nedeni bugün yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak. Yarı çıplak olarak bulunan Pakistan uyruklu Mughal’ın kaçak, Sri Lanka uyruklu Tissera’nın ise çalışma izniyle KKTC’de ikamet ettiği tespit edildi

Devrim DEMİR-HAVADİS

Gönyeli dün sabah tüyler ürperten bir olayla güne uyandı. Kiracısı olduğu evi gecelemek için Pakistan uyruklu Mahtab Mughal ve Sri Lanka uyruklu Warnakulasuriya Milred Calvin Olga Tissera bırakan genç, sabah eve gidince kimse kapıyı açmadı. Evinde misafir olarak kalmasına izin verdiği arkadaşı Mughal’ı telefonla aradı. İçerden sesi gelen telefonu kimse açmayınca, ev sahibi konumundaki kiracı kapıyı kırarak içeri girdi.

Cesetleriyle karşılaştı

Bir gece önce evinde kalmaları için izin verdiği iki kişinin cesedi ile karşılaşan ev sahibi polisi aradı. Polis kısa sürede Gönyeli’de Ayyıldız Sokak’ta bulunan apartmana gitti. Olay yeri kordona alınarak inceleme yapıldı.

Darp izi yok

Polis, cesetler üzerinde yaptığı incelemede herhangi bir darp izine rastlamadı. Yarı çıplak olan ve burunlarından kan gelen Pakistan uyruklu 27 yaşındaki Mahtab Mughal ve Sri Lanka uyruklu 52 yaşındaki Warnakulasuriya Milred Calvin Olga Tissera’nın kaldıkları odada bulunan sönmüş mangal gazından zehirlenme ihtimalini ortaya çıkardı. Odada çok sayıda içki şişesinin de yer alması, genç adamla kadının eğlenmek için evde bir araya geldiği ihtimalini güçlendirdi.

Karbonmonoksit zehirlenmesi

Polis Mughal ile Tissera’yanın karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü üzerinde duruyor. Kiracısı olduğu evi Mughal ile Tissera’nın gecelemesine bırakan yabancı uyruklu genç de polis tarafından sorgulandı. Polis sorgusu sonrasında ev sahibi genç serbest bırakıldı.

Otopsi bugün

Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Lefkoşa devlet Hastanesi Morgu’na kaldırılan Mughal ile Tissera’nın kesin ölüm nedeni bugün yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak.

Biri kaçak biri işçi

Apartmanın dördüncü katında ölü olarak bulunan Pakistan uyruklu 27 yaşındaki Mahtab Mughal’un KKTC’de kaçak olarak kaldığı öğrenildi. Sri Lanka uyruklu 52 yaşındaki Warnakulasuriya Milred Calvin Olga Tissera isimli kadının ise çalışma izniyle ülkede kaldığı belirtildi.