Zehir tacirleri cezaevinde

Narkotik ekiplerinin Çatalköy’de gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 1 kilo uyuşturucu, 11 kök Hint keneviri bitkisi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan yüklü miktarda para ile yakalanan Serkan Tosun ve Hüseyin Başar aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Polis, tutukluluk süresinde zanlı Hüseyin Başar’ın itirafı ile 100 gram Hint keneviri, 12 gram kokain ve uyuşturucu içiminde kullanılan birçok pet şişe ile hassas terazi ele geçirdi.

Hüseyin Başar, polise verdiği gönüllü ifadede Nisan ayında Güney Kıbrıs’tan ismini bilmediği bir şahıstan 3 kilo Hint keneviri ve 100 gram kokaini ülkeye ithal ettiğini itiraf etti.

Zanlı Serkan Tosun ise tutukluluk süresinde verdiği gönüllü ifadede, zanlı Başar’dan son 3 ay içinde 48 gram Hint keneviri ve 24 gram kokain aldığını itiraf etti.

Alınan 8 günlük ek tutukluluk süresi dolan zanlılar, dün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı Serkan Tosun’un davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 3 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 100 bin TL’lik kefalet senedi ve 100 bin TL şahsi kefalet imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi.

Mesutoğlu, zanlı Hüseyin Başar’ın ise 2 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.

1 kilo uyuşturucu bulunmuştu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli Polis çavuşu Mehmet Bayram, mahkemede olayı anımsattı. Bayram, zanlı Serkan Tosun’un kullanımındaki PG 221 plakalı araçta gerçekleşen aramada, 1 adet plastik kutu içinde 2 gram hintkeneviri, aynı kutu içinde 1 gram kokain ve yine içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet elle sarılmış ucu yanık sigara bulunduğunu belirtti.

Tosun itiraf etti, Başar da tutuklandı

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Mehmet Bayram, aynı gün mahkeme emri ile zanlı Serkan Tosun’un Esentepe’deki evinde yapılan aramada vazo içine gizlenmiş sigara kutusunda 4 gram kokain, aynı yerde şeffaf naylon içinde 3 adet uyuşturucu hap bulduklarını söyledi.

Bayram, yine Tosun’un Girne’deki evinde yapılan aramada adet siyah renk naylon içinde üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulduklarını ifade etti.

Tosun’un verdiği gönüllü ifadesinde, söz konusu uyuşturucu maddeleri zanlı Hüseyin Başar’dan aldığını itiraf etmesi üzerine Başar için tutuklama emri aldıklarını kaydeden Bayram, zanlıyı Girne’de tespit ederek gözaltına aldıklarını kaydetti.

Suçlarını itiraf ettiler

Polis çavuşu Mehmet Bayram, zanlı Hüseyin Başar’ın verdiği ifadede Nisan ayında Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye 3 kilo Hint keneviri ve 100 gram kokaini ithal ettiğini itiraf ettiğini belirtti.

Bayram, alınan 8 günlük tutukluluk süresinde zanlı Hüseyin Başar’ın gönüllü ifade verdiğini ve babasına ait kullanılmayan evde zulasını itiraf ettiğini kaydetti.

Polis, zanlının babasına ait evde yapılan aramada birçok yerde toplam 100 gram Hint keneviri ve 12 gram kokain ele geçirdiklerini söyledi.

Polis çavuşu Mehmet Bayram, zanlılar Serkan Tosun ve Hüseyin Başar’dan yapılan sorgulamalarda her iki zanlının da gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiklerini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden bayram, zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Kaynak: Havadis - Devrim Demir