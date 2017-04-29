Zehra Çilingiroğlu'nun panik anları

Yaklaşık bir yıldır yurt dışında yaşayan Zehra Çilingiroğlu, hem Londra'nın kapalı havasına hem de anne-babasından ayrı kalmaya dayanamadığı için okulu bırakmayı düşünüyor.

Zehra, önceki akşam erkek arkadaşı Yasin Akkanat’la Etiler Scarlet’taydı. Baş başa yemek sonrası mekandan çıkan iki genç, flaşlar patlayınca paniğe kapıldı ve vale ücretini bile ödemeyi unutarak hızla oradan uzaklaştı. Zehra'nın İstanbul'a dönmek istemesinin bir nedeninin de Yasin Akkanat olduğu konuşuluyor. Behlül AYDIN