Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Zeki Çeler bugün Lefkoşa'da yapılacak olan "Çorabını Gey da Gel" etkinliğine destek için sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı.

Sekreteri ve basın personeli ile birlikte renkli çoraplar giyerek poz veren Çeler, paylaşımına “Gerçek dostlar kromozom saymaz.... We are coming to Dereboyu” yazdı.