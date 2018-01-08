Zeki Çeler'den seçim yorumu

TDP Milletvekili adayı Zeki Çeler sosyal medya üzerinden seçim sonuçlarını değerlendirdi.

“Seçimin sonucu ortada, buruk bir heyecanla, bu saatten sonra pek önemi kalmamış gibi görünse de, isim bazında hazır bir sonuç yokken aklımdan geçenleri yazayım istedim.

Sonuç ne isterse olsun, geriye dönüp baktığımda 4 yıl boyunca sol değerleri hem kürsüdeki mücadelede hem yasak zemine taşıma hemde sokakta savunmak için partim adına çaba gösterdiğime inanıyorum. Eksik kalmış olabilir, fakat örneğin özel sektörde sendikalaşmanın gerçekleşmesi adına konunun öncüsü Bağımsızlık Yolu ile ciddi bir mücadele verdik, öğrencilerin eğitim hakkı, burs hakkı, çevre konuları, hayvan hakları, şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği...

Hele bir tanesi varıdı ki işte tam da onun sayesinde, “ben bu saatten sonra ölsem gözüm açık gitmez, çünkü Kıbrıs Türkü artık uyandı, gözünü açtı, mücadelesini facebookdan sokağa taşıdı” dediğim #Reddediyoruz vardı.

Gördük ki istedikten sonra oluyormuş.

Madem ki istedikten sonra oluyormuş, ve bu seçim sonuçlarındanda anlıyoruz ki solda ciddi bir özeleştiri ile varolanı değiştirmek ve ideallerimizde yatanı ortak bileşenlerde toparlayıp hayata geçirmek zorundayız, o zaman yürüyecek yolumuz var, yoksa gerçekten biteceyik.

Ben şimdi özeleştiri yaparım. Her birimiz bugünkü tabloyla karşılaşmamızdaki kendi sorumluluğunu bilmeli. Sanırım başka kurtuluş yolu yok...”