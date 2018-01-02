Zeynep Alkan’dan anne kız pozu

Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ve oyuncu Canan Hoşgör’ün 1998 doğumlu kızları Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla kısa sürede magazin dünyasının gözbebeği oldu. Yaz aylarında paylaştığı mayolu fotoğraflarıyla ses getiren Zeynep şimdilerde sevgilisiyle birlikte mutlu bir beraberlik sürdürüyor.

Eğitim için yurt dışında bulunan Zeynep Alkan’ın geride bıraktığımız günlerde annesiyle çektiği bir selfie büyük beğeni aldı. Sosyal medya hesabından annesiyle birlikte çekilmiş fotoğraflarını pek de fazla paylaşmayan Zeynep’in bu karesi, 18 binin üzerinde beğeni alırken çok sayıda da yorum aldı.