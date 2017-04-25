HABER KIBRIS

Zeytinyağının mucizevi faydaları

25/04/2017

Zeytinyağının mucizevi faydaları
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“Doğada tek bir mucizevi yiyecek var o da zeytinyağıdır” diyen Prof. Dr. Timur Timurkaynak; “Günde iki kaşık zeytinyağı içmek kalbi uzun yıllar koruyan mucizevi bir etki gösteriyor” açıklamasında bulundu.

Barışın, bereketin ve aynı zamanda sağlıklı yaşamın simgesi zeytin, 4 bin yıldır sofralarımızı süslüyor. Yeryüzünün bu en eski ve en sağlıklı gıdası olan zeytinden üretilen zeytinyağı ise yüzyıllardır insanoğlunun şifa kaynağı oluyor.

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Kalp Sağlığı Haftası'nda zeytinyağının kalp sağlığına katkılarına ilişkin açıklama yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Timur Timurkaynak, “Doğada tek bir mucizevi yiyecek var o da zeytinyağıdır diyor.

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Zeytinyağının, tekli doymamış yağ zincirine sahip olduğu için kalp hastalığına karşı taşınan riski azalttığını vurgulayan Timurkaynak, şu bilgileri veriyor:

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BİLİM DÜNYASININ GÖZDESİ

“Zeytinyağı, iyi kolesterolü (HDL) yükseltip kötü kolesterolü (LDL) düşürmeye yardımcı antioksidanlar içeriyor.

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Bilim dünyasının en saygın dergilerinde yayınlanan bilimsel makalelerde, kalp sağlığını koruyucu etkisi olduğu gösterilen tek bir besin var; o da ekstra sızma zeytinyağı.

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Günlük tüketimde kalorisi yüksek olduğu için dikkat etmek gerekiyorsa da günde 2 kaşık zeytinyağı içmek kalbinizi uzun yıllar koruyan mucizevi bir etki gösteriyor.

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Sabah kahvaltılarda ekmek banabilir, her türlü yemeğinizi zeytinyağıyla pişirebilir ve salatalarda kullanabilirsiniz.

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SAĞLIKLI ÖMÜR İÇİN ZEYTİNYAĞI

Akdeniz mutfağının yıllardır kalp sağlığını koruyucu özelliğinin kabul edildiğini hatırlatan Prof. Dr. Timur Timurkaynak; şöyle devam ediyor:

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“Son yapılan çalışmalarda, Akdeniz mutfağının kalp sağlığı için koruyucu olan özelliğinin; sızma zeytinyağı, ceviz, fındık ve badem tüketimine bağlı olarak ortaya çıktığı bulunmuştur.

Bu nedenle, uzun yıllar sağlıklı ve zinde kalmak ve kalp hastalığından korunmak için sadece ve sadece zeytinyağı tüketmek yeterlidir.”



TAGS: Zeytinyağı
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