Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 tur eşleşmeleri belli oldu. Beşiktaş, Osmanlıspor ile Galatasaray, Bucaspor ile Fenerbahçe, İstanbulspor ile eşleşti.

Son 16 turu müsabakaları, çift maç eleme usulüne göre oynanacak.

İlk maçlar 26, 27 ve 28 Aralık’ta, rövanş karşılaşmaları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018’de yapılacak.

Son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Beşiktaş-Osmanlıspor

Boluspor-Teleset Mobilya Akhisarspor

Galatasaray-Bucaspor

Kayserispor-Antalyaspor

Fenerbahçe-İstanbulspor

Akın Çorap Giresunspor-Medipol Başakşehir

Gençlerbirliği-Bursaspor

Atiker Konyaspor-Trabzonspor