Zirve ateşi

GÖZLER DERBİDE: Zirve yarışını yakından ilgilen derbi öncesinde Yenicami 46 puan ile liderlik koltuğunda otururken Küçük Kaymaklı ise 37 puanla 5.sırada yer alıyor. Kartallar bu maçı kazanarak şampiyonluk yolunda kritik bir virajı hasarsız geçmek isterken Forest ise rakibini bu sezon ikinci kez mağlup edip puan farkını eritmeye çalışacak

1-0’A DİKKAT: İki takım arasında ligde oynanan son 13 maça bakıldığında Yenicami’nin galibiyet sayılarında Küçük Kaymaklı’ya karşı 7-5 üstünlüğü bulunurken 1 maçta da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Öte yandan ezeli rakipler arasındaki 13 maçın 5’i 1-0’lık sonuçla bitmesi dikkat çekti

Hüseyin KÖPRÜLÜ

Süper Lig’in 22.haftasında lider Yenicami, zirve yarışından kopmak istemeyen Küçük Kaymaklı’yı konuk edecek. İki ezeli rakibin ilk devredeki maçında kazanan 4-2’lik skor ile Kaymaklı olmuştu. Yarın saat 15.00’te Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak olan derbi mücadelesini Utku Hamamcıoğlu yönetecek. İki ezeli rakip uzun yıllardır birbirleri karşısında çok çekişmeli ve heyecanlı maçlar oynadılar. Yarınki maç yine büyük bir heyecan fırtınasına sahne olacak. Zorlu maç öncesinde Yenicami 46 puan ile liderlik koltuğunda otururken Küçük Kaymaklı ise 37 puanla 5.sırada yer almasına karşın zirve yarışından kopmak istemiyor. Takımların Süper Lig’de oynadıkları son 13 maçı değerlendirmeye aldığımızda Yenicami’nin galibiyet sayıları bakımından Küçük Kaymaklı’nın önünde olduğunu görüyoruz.

Yenicami galibiyette üstün durumda

Lefkoşa derbisi öncesinde son 13 maçta Yenicami 7 galibiyet elde etti. Küçük Kaymaklı ise bu maçlardan 5 galibiyet çıkarabildi. Takımlar bir kez de sahadan beraberlikle ayrıldılar. Bu maç ile Yenicami galibiyet sayısını artırmak, Kaymaklı ise farkı azaltmak niyetinde. Oynanan 13 maçta sadece 1 berberliğin olması bu maçta da berberlik ihtimalinin bir hayli düşük olmasını beraberinde getiriyor.

Evlerinde istikrarsızlar

Yeşil-siyahlı ekip, Yenicami karışında aldığı 5 galibiyetin 3’ünü kendi sahasında 2’sini ise deplasmanda aldı. Yenicami ise 7 galibiyetin 4’ünü kendi sahasında 3’ünü de deplasmanda elde etti. Kara Kartallar ligi şampiyon olarak tamamladıkları 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında her iki maçtan da galibiyetle ayrılırken, Kaymaklı son yıllarda bu başarıyı elde edemedi. İlk maçı kazanan Kaymaklı yine galip gelmesi durumunda uzun yıllar sonra duble yapmış olacak.

Gollerde de üstünlük Yenicami’de

Yenicami gol sayılarında da rakibi karşısında üstün durumda. Siyah-beyazlı ekip son 13 lig maçında 20 kez Kaymaklı filelerini havalandırırken bunlardan 7’sini kendi sahasında 13’ünü ise deplasmanda kaydetti. Diğer taraftan Küçük Kaymaklı ise 16 kez Kartal ağlarını sarsarken bunlardan 9’unu kendi evinde 7’sini de deplasmanda attı. Ezeli rakipler arasındaki diğer bir detayda ise son 13 maçta 5 kez 1-0’lık skorun maç sonuna yansıması.

Ligdeki son 13 maç:

2017-2018 sezonu:

7.hafta: K.Kaymaklı-Yenicami: 4-2

2016-2017 sezonu:

10.hafta: Küçük Kaymaklı-Yenicami: 1-3

25.hafta: Yenicami-Küçük Kaymaklı: 2-1

2015-2016 sezonu:

4.hafta: Yenicami-Küçük Kaymaklı: 1-0

17.hafta: Küçük Kaymaklı-Yenicami: 1-0

2014-2015 sezonu:

11.hafta: Yenicami-Küçük Kaymaklı: 1-0

24.hafta: Küçük Kaymaklı-Yenicami: 1-4

2013-2014 sezonu:

13.hafta: Yenicami-Küçük Kaymaklı: 1-0

26.hafta: Küçük Kaymaklı-Yenicami: 1-0

2012-2013 sezonu:

1.hafta: Yenicami-Küçük Kaymaklı: 0-2

14.hafta: Küçük Kaymaklı-Yenicami: 1-1

2011-2012 sezonu:

9.hafta: Yenicami-Küçük Kaymaklı: 2-4

22.hafta: Küçük Kaymaklı-Yenicami: 0-3