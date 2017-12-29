Zirvede yüksek tansiyon

Süper Lig’de ilk devrenin son haftasında şampiyonluk adaylarından Doğan Türk Birliği ile GAÜ Çetinkaya zirve yarışından kopmamak için önemli bir maça çıkacaklar. Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda bu akşam saat 18:00’de oynanacak olan kritik karşılaşmayı Mehmet Sezener yönetecek

15.hafta öncesinde iki ezeli rakibin ligde oynadıkları son 16 maçta sarı-kırmızılıların galibiyet sayısında 8-5 üstünlüğü bulunuyor. Ezeli rakiplerin 3 maçı ise berabere tamamlandı. Sarı kırmızılı takım bu periyotta rakip filelere 32 gol gönderirken, sarı lacivertliler ise rakip ağları 20 kez sarsmayı başarabildi

Hacadis/Hüseyin KÖPRÜLÜ

K-PET Süper Lig’de ilk devrenin son haftasında zirve yarışı veren ekiplerden Doğan Türk Birliği, GAÜ Çetinkaya’yı konuk ediyor.

15.hafta öncesinde 27’şer puana sahip takımlardan GAÜ Çetinkaya averajla ikinci sırada yer alırken Doğan Türk Birliği de averajla üçüncüsü sırada bulunuyor.

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda bu akşam saat 18:00’de oynanacak olan ve iki takım açısından zirve yarışına direk etki yapacak olan kritik karşılaşmayı Mehmet Sezener yönetecek.

Çetinkaya, Doğan’a ters geliyor

İki takım arasında ligde oynanan son 16 maçta GAÜ Çetinkaya’nın ezeli rakibi Doğan Türk Birliği’ne karşı galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor.

Sar-kırmızılı ekip 16 maçın 8’inde galip gelmeyi başarırken Doğan ise 5 kez galibiyet sevinci yaşadı. Taraflar 3 maçta ise eşitliği bozamadı.

GAÜ Çetinkaya son 16 maçta elde ettiği 8 galibiyetin 5’ini kendi sahasında, 3’ünü de deplasmanda kazandı. Doğan ise 5 galibiyetin 2’sini deplasmanda 3’ünü kendi sahasında elde etti.

Sarı kırmızılı takım bu periyotta rakip filelere 32 gol gönderirken, sarı lacivertliler ise rakip ağları 20 kez sarsmayı başarabildi.

En farklı skorlar

Sarı-kırmızılı takım 2011-2012 sezonunda her iki maçtan da galip ayrılma başarısı gösterirken, Doğan ise son 7 sezonda bu başarıyı yakalayamadı.

İki takım arasında en farklı skorlar göz önünde bulundurulduğunda Çetinkaya’nın kendi sahasında 7-0 ve deplasmanda 5-0’lık farklı galibiyetleri bulunuyor.

Doğan’ın ise en farklı skor olarak 4-1’lik iç saha ve dış saha galibiyeti var.

Çetinkaya şampiyon olduğu sezonlarda yenilmedi

Doğan’ın şampiyon olduğu 2009-2010 sezonunda sarı lacivertlilerin deplasman galibiyetine karşın iç saha mağlubiyeti var.

Çetinkaya ise 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarındaki şampiyonluklarında ise rakibine hiç mağlup olmadı.

İki takım arasında oynanan son 16 lig maçında alınan sonuçlar şöyle:

2016-2017 sezonu

4.hafta: Doğan Türk Birliği: GAÜ Çetinkaya: 1-0

19.hafta: GAÜ Çetinkaya-Doğan Türk Birliği: 2-1

2015-2016 sezonu

9.hafta: GAÜ Çetinkaya-Doğan Türk Birliği: 4-0

22.hafta: Doğan Türk Birliği-GAÜ Çetinkaya: 2-2

2014-2015 sezonu

2.hafta: Doğan Türk Birliği-Çetinkaya: 2-1

15.hafta: Çetinkaya-Doğan Türk Birliği: 1-0

2013-2014 sezonu

10.hafta: Çetinkaya-Doğan Türk Birliği: 0-1

23.hafta: Doğan Türk Birliği-Çetinkaya: 0-1

2012-2013 sezonu

7.hafta: Çetinkaya-Doğan Türk Birliği: 7-0

20.hafta: Doğan Türk Birliği-Çetinkaya: 0-0

2011-2012 sezonu

11.hafta: Doğan Türk Birliği-Çetinkaya: 0-5

24.hafta: Çetinkaya-Doğan Türk Birliği: 2-1

2010-2011 sezonu

5.hafta: Çetinkaya-Doğan Türk Birliği: 2-2

18.hafta: Doğan Türk Birliği-Çetinkaya: 4-1

2009-2010 sezonu

15.hafta: Çetinkaya-Doğan Türk Birliği: 1-4

2.hafta: Doğan Türk Birliği-Çetinkaya: 2-3