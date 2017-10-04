Ziynet Sali ameliyat oldu

Türkiye sahnelerindeki gururumuz Ziynet Sali yeni klip çalışmasını tamamlar tamamlamaz ameliyat masasına yattı.

“Ağlar mıyım? Ağlamam” isimli klip çalışmasıyla dün ekranlardaki yerini ala Ziynet Sali göz dolduran klip çalışmasının çekimlerinin ardından vakit kaybetmeden bel ameliyatı oldu. Bel gölgesindeki uzun süreli rahatsızlığı daha fazla ihmal etmek istemeyen Ziynet Acıbadem Hastanesinde cerrahi operasyon geçirdi. Başarılı geçen operasyonun ardından sosyal medyada durumunu paylaşan güzel sanatçı şunları söyledi:

“Uzun süredir var olan disk deformasyonum sebebiyle zirve yapan bel ağrılarım başarılı medikal bir tedavi yapıldı. Taburcu oldum. Doktorum evde istirahat dedi. Doktorum Kamer Dere’ye, tüm Acıbadem ekibine ve siz merak eden, mesaj yazan, arayan soran yanımda olan sevenlerime kalben teşekkür ederim. Sağlıklı güzel günlerde görüşmek üzere. Yola devam.”