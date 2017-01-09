Zlatan’dan eşine aykırı doğumgünü armağanı

Dünyanın en sansasyonel futbolcusu Ibrahimovic, bu haftayı da boş geçmedi.

The Sun'ın haberine göre İsveçli süper yıldız, eşi Helena Seger'e doğum gününde West Bromwich maçında attığı gol sonrası yaptığı sevincin fotoğrafını hediye etti.

Fotoğrafta Ibrahimovic, Jesse Lingard'a doğru sıçrarken, İngiliz oyuncunun korkuyla Zlatan'a baktığı görülüyor. 34 yaşındaki yıldız, iki yıl önce bir muhabirin "Eşinize ne hediye alacaksınız" sorusuna, "Hiçbir şey, o zaten Zlatan'a sahip" cevabını vermişti.