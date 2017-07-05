Zor işleri yüzlerine yansıyor

Suna ERDEN -STARKIBRIS



Yaz aylarında 50 dereye kadar çıkan hava sıcaklıkları yangına zemin hazırlarken son birkaç gündür ülkenin birçok yerinde büyük yangınlar meydana geldi. Yaşanan yangınlarda en büyük görev İtfaiye Ekipleri’ne düşerken, dün Girne’de Eser apartmanında çıkan yangın esnasında görev yapan Girne İtfaiye Ekipleri’nin zor anları objektife yansıdı.



YAPTIKLARI ZORLU İŞ YÜZLERİNDEN OKUNUYORDU



Hava sıcaklığının dün 47 dereceyi bulduğu öğlen saatlerinde Girne-Karakum bölgesinde arazi yangını ile uğraşan ekipler, aynı anda aldıkları ev yangını ihbarı ile harekete geçti. Yangının neden olduğu ısı sıcak havayla birleşince ortalık cehennem sıcağına döndü ancak buna rağmen ekipler kan ter içinde kalarak işlerini başarıyla yaptı. Ekiplerin yaşadığı zorlu anlar fotoğraf karelerine yansıdı.