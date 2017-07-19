HABER KIBRIS

Zülfü Livaneli'ye kırık şoku

Kısa bir süre önce Elia ile Yolculuk adlı kitabını çıkartan Zülfü Livaneli kırık şoku yaşadı.

19/07/2017

Zülfü Livaneli'ye kırık şoku
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Yaz tatilini eşi Ülker Livaneli ile birlikte Bodrum’daki yazlığında geçiren Zülfü Livaneli yaşanılan talihsizlik sonrasında soluğu hastanede aldı. Evde oldukları sırada kalça kemiğini kıran Ülker Livaneli acılar içinde hastaneye kaldırılırken, olaya ilk müdahaleyi yapan doktorların bu kırığın ilerleyen yaşlara bağlı kemik erimesinden kaynaklanmış olabileceklerini söyledikleri iddia edildi.



TAGS: Zülfü Livaneli
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