Zülfü Livaneli'ye kırık şoku
Kısa bir süre önce Elia ile Yolculuk adlı kitabını çıkartan Zülfü Livaneli kırık şoku yaşadı.
19/07/2017
Yaz tatilini eşi Ülker Livaneli ile birlikte Bodrum’daki yazlığında geçiren Zülfü Livaneli yaşanılan talihsizlik sonrasında soluğu hastanede aldı. Evde oldukları sırada kalça kemiğini kıran Ülker Livaneli acılar içinde hastaneye kaldırılırken, olaya ilk müdahaleyi yapan doktorların bu kırığın ilerleyen yaşlara bağlı kemik erimesinden kaynaklanmış olabileceklerini söyledikleri iddia edildi.